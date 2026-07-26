Miss Mondo Calabria, a Terranova Sappo Minulio la scalinata si trasforma in una passerella di eleganza

Una suggestiva scalinata trasformata in un elegante palcoscenico a cielo aperto, dove moda, bellezza e talento hanno regalato al pubblico una serata ricca di emozioni. È

stata questa la cornice della selezione regionale di Miss Mondo Calabria, svoltasi ieri sera a Terranova Sappo Minulio, che ha visto sfilare le concorrenti in un’atmosfera di grande partecipazione e spettacolo.

L’evento è stato organizzato dalla nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi, esclusivista regionale di Miss Mondo, il concorso di bellezza più antico, prestigioso e conosciuto al mondo.

Ad aggiudicarsi la fascia è stata la numero 16 Marta Maria Deni, 23 anni, una giovane che coniuga bellezza, impegno sociale e una solida preparazione accademica.

Laureata con lode in Infermieristica presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, Marta ha deciso di proseguire il proprio percorso di studi iscrivendosi al corso di laurea in Fisioterapia nello stesso Ateneo.

«Ho sempre creduto nell’importanza della formazione e della crescita personale racconta la neo Miss e per questo cerco di affrontare ogni nuova esperienza con entusiasmo e curiosità.

Accanto al mio percorso universitario coltivo la passione per il mondo della moda e delle sfilate, che per me rappresenta molto più di un semplice interesse: è un’occasione per esprimere la mia personalità e mettermi in gioco».

La vincitrice è anche fortemente impegnata nel sociale. «Sono volontaria dell’AVIS, realtà nella quale ricopro il ruolo di Presidente della Consulta Giovani.

Credo profondamente nel valore della solidarietà e della donazione del sangue e mi piace contribuire, soprattutto tra i più giovani, a diffondere una cultura fatta di altruismo, responsabilità e attenzione verso il prossimo».

Tra le esperienze che hanno contribuito alla sua crescita personale, Marta ricorda anche il teatro. «Per alcuni anni ho praticato teatro, un’esperienza che mi ha aiutata a sviluppare la capacità di comunicare, esprimere le emozioni e relazionarmi con gli altri».

La vittoria nella selezione di Terranova Sappo Minulio rappresenta per Marta un importante trampolino di lancio verso le prossime tappe del concorso. «La vittoria alle selezioni regionali di Miss Mondo rappresenta per me un traguardo importante, ma soprattutto un punto di partenza.

Affronto questa esperienza con gratitudine ed emozione, con la speranza di continuare a crescere sia dal punto di vista personale sia da quello umano, portando sempre con me i valori in cui credo».

La serata ha confermato ancora una volta il successo delle selezioni di Miss Mondo Calabria, capaci di valorizzare non solo l’eleganza e il fascino delle concorrenti, ma anche le loro storie, il talento, l’impegno e i valori che rappresentano.

La scenografica scalinata di Terranova Sappo Minulio, trasformata per una sera in una raffinata passerella, ha fatto da sfondo a uno spettacolo che ha saputo coniugare moda, cultura e promozione del territorio, ricevendo il caloroso apprezzamento del numeroso pubblico presente.

Il sindaco di Terranova Sappo Minulio, avv. Ettore Tigani, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento.

«Esprimo grande soddisfazione per la riuscita della serata di selezione di Miss Mondo Calabria, ospitata ieri a Terranova Sappo Minulio. È stato un evento di grande qualità che ha saputo coniugare spettacolo, partecipazione e promozione del territorio, offrendo al nostro borgo una vetrina prestigiosa e un’importante occasione di visibilità.

Come Amministrazione comunale siamo quotidianamente impegnati a rendere Terranova Sappo Minulio sempre più attrattiva, valorizzandone le straordinarie eccellenze artistiche, culturali, naturalistiche ed enogastronomiche.

Crediamo in un modello di sviluppo che metta al centro la nostra identità, le nostre tradizioni e la capacità di fare comunità, fondandosi sui valori della coesione, della solidarietà e della partecipazione.

In questa prospettiva, la manifestazione di ieri rappresenta un ulteriore tassello del percorso di crescita che stiamo costruendo con determinazione.

Accogliere eventi di rilievo significa promuovere l’immagine del nostro territorio, favorire nuove opportunità e far conoscere le bellezze del nostro borgo a un pubblico sempre più ampio.

Un sentito ringraziamento va all’organizzazione di Miss Mondo Calabria, nella persona di Andrea Cogliandro, alle concorrenti, agli ospiti, a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa e ai cittadini che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a rendere la serata un momento di festa e di orgoglio per l’intera comunità.

Continueremo a lavorare con lo stesso impegno affinché Terranova Sappo Minulio sia sempre più protagonista di iniziative capaci di valorizzarne il patrimonio e di rafforzarne il ruolo nel panorama culturale e turistico della Calabria.»