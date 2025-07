Miss Mondo Calabria scalda i motori, parte la nuova stagione 2026

Parte la nuova stagione 2026 con le selezioni ufficiali per la regione Calabria del concorso più antico e prestigioso al mondo: parliamo di Miss Mondo.

Scelte già delle suggestive location per ospitare le tante aspiranti Miss Mondo Calabria, organizzata dalla nota agenzia di eventi ‘andreacogliandroeventi‘ esclusivista del concorso per tutta la regione Calabria.

Tutto pronto quindi già’ dal 19 Luglio a Pietrapaola (CS), continuando a scendere verso sud dove le più rinomate città calabresi ospiteranno lo storico concorso, unendo moda e spettacolo, dove la bellezza sarà la vera protagonista della stagione 2026.

Volevo ringraziare tutte le numerosissime aspiranti Miss che si sono unite a questa meravigliosa famiglia, al il mio staff commenta il patron Regionale ‘Andrea Cogliandro‘ della nota agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi’.

Oltre a chi lavora dietro le quinte, al grande gruppo di Make up artist e Hair Stylist che segue in modo professionale e con amore tutte le nostre ragazze per tutto l’anno.