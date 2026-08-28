Miss Reginetta d’Italia 2026: si accendono i riflettori sulle finali nazionali

Dal 28 agosto al 5 settembre le protagoniste dell’ottava edizione del celebre concorso nazionale si sfidano tra bellezza, personalità e talento.

È tutto pronto per una delle settimane più attese dell’anno nel mondo dei concorsi di bellezza italiani: stanno per aprirsi le Finali Nazionali di Miss Reginetta d’Italia, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, l’appuntamento che ogni estate riunisce ragazze da tutte le regioni della Penisola per un’esperienza intensa, fatta di moda, spettacolo, crescita personale e amicizia.

Saranno 54 le finaliste che si contenderanno il titolo nazionale, selezionate tra le oltre 1.500 iscritte alle selezioni regionali svoltesi in 20 regioni italiane: numeri che confermano il concorso come uno dei più seguiti e partecipati del panorama nazionale.

Non un semplice concorso di bellezza, ma una vera e propria vetrina di opportunità: fin dalla sua nascita, Miss Reginetta d’Italia ha scelto di mettere al centro non solo l’aspetto estetico delle concorrenti, ma soprattutto la loro personalità, il carattere, l’eleganza e le doti individuali.

Un approccio che negli anni ha reso la manifestazione un punto di riferimento nazionale, capace di aprire alle partecipanti le porte del mondo della moda, dello spettacolo e della comunicazione.

Nei giorni che precederanno la finale, le ragazze saranno coinvolte in un fitto calendario di attività: shooting fotografici, prove sul palco, workshop, momenti di gruppo e incontri con professionisti del settore, in un percorso pensato per far crescere sia la sicurezza che le competenze di ognuna.

Due finali, un unico grande palcoscenico nazionale

L’edizione 2026 avrà come cornice il Villaggio Faro Punta Stilo, in Via Lungomare 1 a Guardavalle (CZ), che per una settimana si trasformerà nel cuore pulsante del concorso, con due appuntamenti clou:

dal 28 al 30 agosto andrà in scena la finale nazionale della categoria Over che si propone come una vetrina d’eccellenza riservata alle donne di età compresa tra i 30 e i 60 anni riservata alle concorrenti che si sono distinte lungo il percorso delle selezioni regionali.

Dal 31 agosto al 5 settembre sarà invece il turno delle Miss, pronte a contendersi l’ambito titolo di Miss Reginetta d’Italia 2026.

Giornate intense e ricche di emozioni, durante le quali le concorrenti avranno modo di conoscersi, collaborare e prepararsi insieme all’evento conclusivo, guidate passo dopo passo dallo staff organizzativo e dai professionisti che accompagnano il concorso.

La finale sarà il coronamento di un cammino partito mesi fa con le selezioni regionali, che ha visto sfilare in tutta Italia centinaia di aspiranti reginette.

«Il nostro obiettivo è offrire alle partecipanti un’esperienza che vada ben oltre la semplice competizione», racconta Alessio Forgetta, Patron del Concorso.

«Miss Reginetta d’Italia vuole essere un percorso di crescita, di confronto e di opportunità, in cui ogni ragazza possa esprimere se stessa e scoprire nuove strade nel mondo della moda e dello spettacolo».

Grande attenzione sarà riservata anche al territorio che ospiterà l’evento: per alcuni giorni Guardavalle diventerà il palcoscenico nazionale della manifestazione, accogliendo concorrenti, accompagnatori, staff, professionisti, ospiti e media da tutta Italia.

Tra gli ospiti attesi sul palco, spazio anche al mondo dello spettacolo: sono infatti previsti la presenza di Martina Caretta, modella, e Rosario Guglielmi, volto noto del pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island, che arricchiranno con la loro presenza le serate della manifestazione.

Al termine delle giornate di selezione e preparazione sarà la giuria a decretare le vincitrici delle rispettive categorie, che riceveranno le ambite fasce e corone di Miss Reginetta d’Italia 2026.

L’appuntamento, dunque, è fissato: dal 28 agosto al 5 settembre 2026, Miss Reginetta d’Italia tornerà a incoronare le nuove protagoniste del concorso nazionale più amato d’Italia.