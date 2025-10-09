Missione Misano 2 per Iaquinta nella Carrera Cup Italia

Sarà modalità “full attack” per Simone Iaquinta nel quinto round della Porsche Carrera Cup Italia atteso per il weekend del 10-12 ottobre al Misano World Circuit.

Già due volte campione del prestigioso monomarca tricolore, il pilota calabrese del team Prima Ghinzani Motorsport cercherà in ogni modo di lottare ai vertici della serie al volante della Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli targata Centri Porsche di Milano, con la quale andrà quindi a caccia di un perentorio exploit che possa impreziosire la sua stagione.

Un 2025 che finora l’ha visto brillare sul podio proprio a Misano in apertura a inizio maggio, quando conquistò anche una pole position (quella del prossimo fine settimana per il campionato sarà la seconda visita stagionale al circuito romagnolo), e poi al Mugello Circuit, quando dominò sotto la pioggia nelle condizioni più insidiose.

“Siamo ormai alla fase finale di questa stagione dichiara Simone Iaquinta alla vigilia della tappa in riva all’Adriatico –; diamo a tutti appuntamento in pista dove l’obiettivo principale è concluderla nel migliore dei modi e io cercherò di fare la mia parte come da copione 2025.

La velocità non ci manca, credo che il team sia ben motivato a fare bene lungo tutto il weekend e centrare un risultato positivo in vista poi del gran finale di Monza, che per la squadra è anche il round casalingo”.

Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli la Carrera Cup Italia inaugura il penultimo atto 2025 con le prove libere in programma venerdì 10 ottobre alle 14.20. Sabato si entra poi nel vivo del fine settimana con la lotta per la pole position delle qualifiche (dalle 9.50) e nel pomeriggio con gara 1, in partenza alle 16.00.