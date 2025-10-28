Mito, filosofia e politica: l’opera di Furio Jesi al centro dell’incontro con Salvatore Spina

Ancora l’Antico al centro della riflessione dell’Associazione Culturale Anassilaos, un antico declinato però in maniera del tutto diversa e originale attraverso il pensiero di Furio Jesi (1941-1980), un pensatore non facile da classificare per l’ampiezza dei suoi interessi e la complessità della sua produzione che si muove in maniera obliqua attraverso i più disparati campi del sapere: dall’egittologia alla scienza del mito, dalla filosofia alla critica letteraria, dalla germanistica alla politica. La figura del pensatore è stata al centro di una monografia del Prof. Salvatore Spina, un testo che propone una lettura della sua opera attraverso l’analisi di cinque concetti essenziali, al fine di sottolinearne lo spessore teoretico, l’innovazione metodologica e la portata eminentemente politica. giovane studioso. Lo studioso sarà al centro dell’incontro promosso dall’Associazione Anassilaos, congiuntamente con la Biblioteca De Nava, che si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 17,00 presso la Sala Giuffrè della stessa Biblioteca De Nava. Nella circostanza sarà il prof. Amos Martino, Responsabile del Centro Studi Anassilaos “Glauco di Reggio” a intervistare il Prof. Salvatore Spina su mito e mitologia nel pensiero di Furio Jesi.