Mmiskata fest: la conclusione di Ridere di cuore con una festa di quartiere allo Spirito Santo

Cosenza 5 giugno 2026 – Si è concluso qualche giorno fa “Ridere di cuore”, laboratorio ideato e curato da ConimieiOcchi – Teatro idee movimento, Collettivo con sede a Rende che utilizza l’arte come motore di cambiamento e di crescita sociale. Il percorso, svolto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spirito Santo di Cosenza, che ha ospitato le attività da marzo, ha avuto come focus quello del “lasciarsi andare”, grazie ad una serie di esperienze culturali rivolte a bambine e bambini, docenti e genitori, che ha rafforzato le connessioni tra scuola, famiglie e territorio.

La fase conclusiva del progetto è coincisa, sabato 30 maggio, con la terza edizione di Mmiskata fest, la festa del quartiere Spirito Santo aperta a tutti e organizzata da ConimieiOcchi e varie realtà del territorio, negli spazi dell’Istituto Comprensivo, che ha visto una serie di attività collettive, sia per bambine e bambini che per adulti, riempire l’intera giornata, unendo culture e generazioni diverse.

«La Miskata Fest è un mosaico vibrante di volti, cuori, suoni e respiri che trasforma l’incontro in un’opera d’arte vivente. In questa festa, le barriere si dissolvono nel calore della condivisione, celebrando la bellezza di una comunità dove ogni cultura è un filo prezioso che arricchisce la trama collettiva» dichiara Audrey Chesseboeuf di ConimieiOcchi.

Laboratori, giochi popolari, teatro, musica, yoga della risata e cucina condivisa, sono stati gli elementi fondamentali di Mmiskata Fest, che ha seguito quest’anno la tematica di “Radici e Identità”, un invito a tenere presente l’importanza delle proprie origini per poter costruire connessioni.

Dopo l’apertura e la restituzione dei percorsi svolti durante l’anno, a partire dalle 11:00, a riempire gli spazi del dell’istituto ci hanno pensato i vari laboratori curati dalle realtà del territorio: Libreria Raccontami e Juna, libreria per ragazzi, , il Liceo Classico “B. Telesio”, Munnizza Social Club, Tony Annunziata, Le Sal de Color, Vento di Stamperia Senza Pressa, Graziella Cous Cous e Michele Giordano, Società Dante Alighieri Cosenza.

Nel pomeriggio invece giochi popolari, organizzati dal Gruppo Scout Cosenza 1, lo spettacolo “Pinocchio, un burattino a Spirito Santo”, del Kollettivo Kontrora e della Compagnia di Quartiere, seguito dalla cena con piatti internazionali provenienti da vari paesi, preparata dalle abitanti e abitanti del quartiere, e dalla jam session con musiche e danze dal mondo. Un “mmiskarsi” – mescolarsi – tra culture, in perfetto stile Mmiskata fest.

Tra i momenti più importanti della giornata, la realizzazione di un murales sulle pareti esterne della scuola, adiacenti a Piazza Spirito Santo. L’opera raccoglie gli scatti fotografici fatti durante il laboratorio di fotografia, “I Sorrisi del Quartiere” a cura di Teresa Paese e Carlo Stepancich di “Lotta senza quartiere”, realizzati dagli alunni e alunne della scuola media che hanno catturato i sorrisi nati dall’incontro con gli abitanti. Un momento di collaborazione tra studenti, educatori e il Dirigente Scolastico, che ha donato alla comunità un’opera permanente ricca di umanità.

Molto partecipato è stato anche il workshop di Yoga della Risata, condotto dall’esperta Maria Miniaci. L’attività ha coinvolto adulte e adulte, bambine e bambini in un momento di risata condivisa, capace di superare ogni differenza e ruolo, ricordando a tutte e tutti la bellezza di ridere e vivere con leggerezza insieme.

L’ultima fase di “Ridere di Cuore”, dedicato a studentesse e studenti in formazione per Scienze dell’ Educazione dell’Università della Calabria, si svolgerà a settembre, in collaborazione con Centro di Women’s Studies “Milly Villa” – Università della Calabria, IC , Spirito Santo di Cosenza, Lotta senza quartiere, Casa dei Diritti Sociali – FOCUS – Cosenza.