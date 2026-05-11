Mobilità elettrica e sostenibilità, San Nicola Arcella ospita i “MEEC Graduation & Residential Days 2026”

Di Nicoletta Toselli

SAN NICOLA ARCELLA – Dal 14 al 16 maggio l’Arcomagno Beach Resort ospiterà i “MEEC Graduation & Residential Days 2026”, evento promosso dall’Università della Calabria nell’ambito del Master universitario di II livello in Mobilità Elettrica ed Economia Circolare.

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento DIMES dell’Unical, rappresenta il momento conclusivo della seconda edizione del Master MEEC e porterà nella Riviera dei Cedri studenti, docenti, aziende ed esperti del settore per tre giornate dedicate ai temi della sostenibilità, dell’innovazione tecnologica e della mobilità del futuro.

Il programma prevede incontri formativi, project work, networking e attività esperienziali con approfondimenti su mobilità elettrica, infrastrutture di ricarica, comunità energetiche, economia circolare e nuove opportunità per i territori.

Interverranno professionisti e manager provenienti da importanti realtà nazionali impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile e la transizione energetica. Previsti anche momenti dedicati al career coaching, simulazioni di colloqui di lavoro e occasioni di confronto diretto tra studenti e imprese.

Tra gli appuntamenti in calendario anche l’esperienza tecnico-dimostrativa dedicata a “Elettra”, la prima imbarcazione ibrida ad energia solare per il trasporto passeggeri in Italia.

Particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra sostenibilità e valorizzazione del territorio, con un focus finale dedicato alla mobilità integrata nei territori protetti e alle opportunità legate ai parchi marini regionali.

La manifestazione si concluderà sabato 16 maggio con la cerimonia di consegna dei titoli agli studenti della seconda edizione del Master MEEC, accompagnata da interventi istituzionali e momenti di networking.

Il Master MEEC, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dei Patti territoriali dell’alta formazione, punta a formare figure professionali specializzate nei settori della mobilità elettrica, dell’innovazione energetica e della sostenibilità ambientale.