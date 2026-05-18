Mobilità sostenibile, imprese e territorio: a San Nicola Arcella si conclude il percorso del Master MEEC dell’Università della Calabria

di Nicoletta Toselli

Si sono conclusi a San Nicola Arcella i “MEEC Graduation & Residential Days 2026”, iniziativa promossa nell’ambito del Master di II livello in Mobilità Elettrica ed Economia Circolare dell’Università della Calabria, diretto dal professor Gregorio Cappuccino e organizzato dal DIMES.

L’appuntamento, ospitato presso l’Arcomagno Beach Resort dal 14 al 17 maggio, ha unito in un unico percorso la cerimonia di consegna dei titoli della II edizione del Master e le attività residenziali della III edizione, costruite attorno a momenti di alta formazione, confronto con le imprese, orientamento professionale e approfondimenti dedicati alla mobilità sostenibile.

Nel corso delle giornate sono stati affrontati temi legati alla mobilità elettrica nei contesti turistico-costieri, alle comunità energetiche, alle infrastrutture di ricarica, all’aftermarket EV, al procurement e alla mobilità integrata nei territori protetti, con un programma che ha alternato lezioni, tavole di confronto ed esperienze dimostrative.

“Il MEEC nasce con l’obiettivo di creare un ponte concreto tra formazione, imprese e territorio”, ha dichiarato il direttore del Master, Gregorio Cappuccino. “La transizione energetica e la mobilità sostenibile richiedono competenze nuove, ma anche la capacità di leggere le trasformazioni sociali, industriali e ambientali che stanno interessando il Paese”.

Uno dei momenti più significativi dell’iniziativa è stato quello dedicato alla motonave ibrida “Elettra”, presentata nel programma come prima imbarcazione ibrida ad energia solare per il trasporto passeggeri in Italia, esperienza tecnico-dimostrativa che ha consentito ai partecipanti di approfondire concretamente le applicazioni della mobilità sostenibile nel settore turistico e marittimo.

Nel corso delle attività sono intervenuti professionisti ed esperti provenienti da realtà attive nei settori della mobilità elettrica, dell’innovazione e dei servizi energetici. Tra i relatori presenti Enrico Cappanera di Green Vehicles, Vincenzo Straffalaci, Filiberto Forestieri di T4W, Lorenzo Bertuccio di Euromobility, Elena Airoldi di Ionity, Andrea Daminelli di Daze, Francesco Mastrandrea di EVSAFE, Federica Musto e Daniele Invernizzi di eV-Now!, insieme a Gabriele Chemi, impegnato nelle sessioni dedicate al career coaching e alla simulazione di colloqui professionali.

La giornata del 16 maggio ha rappresentato il momento istituzionale centrale dell’evento con la cerimonia di consegna dei titoli agli allievi della II edizione del Master. Alla cerimonia hanno preso parte docenti, relatori, rappresentanti del mondo professionale e istituzionale, tra cui l’onorevole Piercarlo Chiappetta, la professoressa Mariacarmela Passarelli, delegata del Rettore dell’Università della Calabria per il trasferimento tecnologico, Francesco Mastrandrea, Francesca Galliano, Luca Grosso, Lorenzo Bertuccio, Gabriele Chemi, Rosanna Adduci, Filiberto Forestieri, Daniele Invernizzi e Federica Musto.

Nel corso della giornata conclusiva si è inoltre discusso di mobilità integrata e territori protetti, con approfondimenti dedicati alle sfide e alle opportunità legate alla sostenibilità nei contesti ambientali e turistici.

“Abbiamo scelto di portare la formazione fuori dalla dimensione esclusivamente accademica”, ha aggiunto Gregorio Cappuccino. “San Nicola Arcella rappresenta un contesto particolarmente interessante per affrontare temi come accessibilità, sostenibilità e mobilità nei territori turistici costieri, trasformando il territorio stesso in un caso di studio”.

Secondo gli organizzatori, uno degli aspetti più significativi dell’esperienza è stato il clima di confronto nato tra corsisti, imprese, relatori e ospiti, proseguito anche oltre il programma ufficiale attraverso momenti spontanei di networking e relazione professionale.

L’iniziativa ha rappresentato anche un passaggio di rilancio verso la IV edizione del Master MEEC, per la quale è previsto un nuovo bando nel mese di luglio 2026, con avvio delle attività didattiche a dicembre e la previsione di borse di studio dedicate.

Il percorso conferma così la volontà del Master di consolidarsi come spazio di alta formazione capace di mettere in relazione università, innovazione, imprese e territorio sui temi della mobilità sostenibile e della transizione energetica.