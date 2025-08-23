Moda e talento: due studenti dell’Accademia di Catanzaro trionfano al concorso Arcadia 2025

Prestigioso riconoscimento per due studenti della Scuola di Fashion design dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: Elia Anania e Annachiara Cozza si sono classificati rispettivamente primo e seconda al concorso internazionale Arcadia Exhibition 2025 – Concorso per Giovani Fashion Designer, promosso dall’associazione culturale Arcadia e giunto alla sua quarta edizione.

Il tema del concorso, “Le Rêveur”, invitava i partecipanti a esprimersi attraverso creazioni dal carattere onirico, visionario e di haute couture, in cui moda, sogno e arte si fondessero in un’unica esperienza estetica.

Tra decine di giovani talenti provenienti da tutta Italia, le proposte di Anania e Cozza hanno conquistato la giuria, distinguendosi per originalità, ricerca stilistica e qualità sartoriale.

Anania ha anche conquistato il Premio della Critica; inoltre, il primo posto ottenuto gli permetterà di volare a Parigi durante la prossima fashion week, dove avrà la possibilità di partecipare ad una masterclass di specializzazione.

Annachiara Cozza, invece, avrà l’occasione di partecipare alla settimana della moda a Milano dove vivrà l’esperienza del backstage di un evento di alta moda, una giornata dedicata a workshop e talk con professionisti nel settore e, chiaramente, l’accesso alle sfilate.

Il successo dei due studenti è l’ennesima certificazione della validità del percorso formativo dell’Accademia, che unisce competenze tecniche, capacità progettuale e stimolo alla creatività, offrendo ai propri iscritti concrete opportunità di crescita e visibilità nel panorama nazionale e internazionale:

«Il risultato ottenuto da Elia e Annachiara ha dichiara il direttore dell’Accademia, Virgilio Piccari rappresenta la prova tangibile della qualità della formazione che la nostra istituzione è in grado di offrire. Facciamo i nostri più vivi complimenti ai due studenti, che hanno saputo tradurre il talento e l’impegno quotidiano in un successo di rilievo.

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro non è solo un luogo di studio, ma una realtà viva e dinamica, capace di incidere positivamente sul territorio, portando innovazione, cultura e nuove opportunità di sviluppo».

Con questa doppia affermazione al concorso Arcadia Exhibition 2025, l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro si conferma come punto di riferimento per la formazione artistica e creativa nel Sud Italia, in grado di formare professionisti competitivi e pronti a inserirsi con successo nel mondo della moda e della creatività contemporanea.