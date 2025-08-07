Modifiche alla circolazione nel parcheggio della stazione marittima per interventi di decespugliamento

Il Comune di Reggio Calabria rende noto di aver disposto alcune modifiche alla circolazione e alla sosta veicolare nel parcheggio della stazione marittima cittadina: le disposizioni saranno in vigore da lunedì 11 agosto a mercoledì 13 agosto per consentire l’esecuzione di un intervento di decespugliamento delle aree verdi.

Con ordinanza emessa dal dirigente del Settore Polizia municipale e viabilità, su istanza del responsabile del Servizio Parchi, giardini e arenili della ditta Castore SPL S.r.l., si dispone il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e l’interdizione al transito veicolare nell’area di sosta della stazione marittima destinata al parcheggio di autovetture (ubicata tra la via Candeloro e la via Florio) dalle ore 5:00 alle ore 14:00 dall’11 al 13 agosto 2025 e comunque fino a cessate esigenze.