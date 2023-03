Molinaro “da Gioia Tauro in tanti contro i soprusi e il pensiero mafioso”

Quando si scende in piazza per una buona ragione è sempre una buona notizia. Vedere tante scuole è un grande segnale perché, da sempre le organizzazioni mafiose hanno terrore della cultura. Ho partecipato all’iniziativa organizzata , contro la mafia, dal comune di Gioia Tauro e dal suo sindaco Aldo Alessio e ha visto la partecipazione di tanti sindaci.

Proprio in questo territorio che è il crocevia di importanti iniziative economiche (Porto, rigassificatore, agroalimentare etc..), si gioca una buona parte del presente e del futuro della Calabria. L’impegno Istituzionale a sostegno delle iniziative imprenditoriali, della libertà, difesa della democrazia e della legalità non deve e non può fermarsi!

Le mafie avvelenano la vita sociale, rovinano la mente e il cuore di tanti giovani, soffocano l’economia, deformano il volto autentico e accogliente della Calabria. Corale è stato l’appello e la testimonianza di chi ha voluto affermare che la criminalità organizzata non può e non deve dettare i tempi e i ritmi dell’economia e della politica.

Libertà, solidarietà attiva, sicurezza sono sempre da perseguire e, una volta conquistate, da proteggere con percorsi di cittadinanza, informazione, legalità, giustizia e solidarietà. In questa direzione va tutto il mio impegno.