Molinaro (FdI): “Benefici rilevanti per le imprese edili con crediti fiscali incagliati”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Pietro Molinaro ha reso noto che ora gli enti regionali possono acquistare i crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi e quindi dare un sostegno alle imprese edili che sono in difficoltà, per non essere riuscite a liquidare i crediti fiscali che avevano acquisito.

Tutto ciò è possibile grazie alla proposta di legge del consigliere Molinaro, approvata dal consiglio regionale con legge n. 25/2024 e per la quale la giunta regionale ha recentemente approvato le “Linee di indirizzo per il trasferimento dei crediti fiscali” per l’attuazione della legge n. 25/2024”.

È stato un percorso normativo lungo, che si è concluso oggi e che è iniziato con il deposito della proposta di legge, ad opera del consigliere Molinaro il 21/08/2023.

Tocca ora agli enti pubblici economici regionali ed alle società partecipate controllate dalla regione, dare un’attuazione sollecita alle norme approvate.

L’acquisto dei crediti avverrà per il tramite di uno o più istituti di credito selezionati sulla base di una manifestazione di interesse.

Il consigliere Molinaro ha ricordato che “il fenomeno dei crediti fiscali incagliati ha creato grandi difficoltà finanziarie alle imprese edili che si sono impegnate a realizzare i lavori e ad acquisire i crediti confidando nell’intervento delle banche per la successiva liquidazione dei crediti.

Purtroppo, però, l’intervento delle banche si è interrotto generando una enorme crisi di liquidità per le imprese. Dalla piena operatività della legge regionale n. 25/2024, che ho presentato, deriveranno benefici rilevanti per le imprese edili coinvolte”.