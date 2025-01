Molinaro (FdI) “disco verde” del Consiglio Regionale alle mie proposte

Proficua adunanza del Consiglio regionale che ha approvato diversi provvedimenti, tra i quali quelli che ho predisposto.

Esprimo soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dalla maggioranza che ancora una volta si è dimostrata produttiva; in particolare il ringraziamento va al Consiglio Regionale che ha dato il “disco verde” definitivo a due Proposte di Legge e ad una Mozione, di cui sono stato proponente.”

Una risposta legislativa e di indirizzo dichiara Molinaro alle richieste e potenzialità dell’economia e della società calabrese, un riscontro alle istanze frutto di ascolto, partecipazione e condivisione che provengono da chi vuole investire.

Nello specifico le PdL riguardano la “Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese “e la “Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della regione Calabria”.

La prima Legge commenta il Consigliere di FdI Molinaro promuove e valorizza l’attività della filiera calabrese per la produzione di birra artigianale.

Un’attività in crescita che vede protagonisti anche i giovani e si inserisce come un’importante segmento del settore agricolo.

Un mercato prosegue che offre, ai nostri “mastri Birrai”. opportunità di sviluppo anche nelle aree interne La nostra regione conta diversi birrifici che si distinguono per una produzione pregiata, contaminata positivamente dai territori e dalle produzioni tipiche con standard di qualità molto alti.

I risultati conseguiti hanno visto le birre “Made in Calabria” riconosciute a livello nazionale. Una auspicabile crescita del settore brassicolo a partire dall’incentivazione alla produzione delle materie prime necessarie alla produzione di birra.

La seconda Legge approvata avrà ricadute positive per la crescita e lo sviluppo dell’economia della conoscenza e delle competenze; il mondo dei servizi professionali illustra il consigliere a conosciuto in Italia (come in tutta Europa) una profonda evoluzione ed accanto alle professioni tradizionali, organizzate negli ordini e nei collegi, è emerso un insieme variegato e in continua evoluzione di nuove attività professionali, capaci di rispondere alle domande di servizi.

In ultimo ma non per ultimo. l’approvazione di un atto di indirizzo, a cui tengo molto: la Mozione “Sostenere la liquidità aziendale delle imprese agricole e della pesca” controfirmata da tutto il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia.

L’obiettivo è allargare la platea delle imprese per la concessione di liquidità sulla scorta delle risorse non utilizzate (circa 13,8 milioni di euro) del Fondo Regionale per la Continuità e la Crescita delle Imprese Agricole – “FinAgri-Calabria”.

Un’iniezione di liquidità a beneficio delle aziende calabresi che fluisce nel sistema produttivo e che potenzialmente riguarda circa n. 63.000 agricoltori percettori di premi PAC e di questi sono ben 20.182 le imprese agricole che nel 2023 hanno occupato n. 86.759 operai agricoli dipendenti.

Leggi e mozione chiosa Molinaro che con queste scelte assunte in sede politica daranno risposte alle richieste riscontrate sul territorio con un impatto e ricadute concrete.

Di rilievo conclude Molinaro anche il via libera alla Lr sull’agricoltura sociale che irrobustisce la multifunzionalità delle nostre aziende agricole.