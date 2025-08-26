Vibo Valentia

Molinaro (FdI): la Cipolla Rossa di Tropea IGP non sia capro espiatorio di problematiche ambientali

Serve chiarezza e non disinformazione e provvedimenti affrettati

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio20 minuti fa
Cipolla rossa di Tropea

Pietro Molinaro

Plaudo all’istituzione da parte del Procuratore della Repubblica di Paola dott. Fiordalisi del pool per contrastare i reati ambientali e custodire quello che è un bene collettivo quale è il mare.

Però è inaccettabile afferma il consigliere regionale Pietro Molinaro criminalizzare, come purtroppo sta avvenendo il prodotto agricolo “Cipolla Rossa di Tropea IGP” associandolo a pratiche scorrette o a dinamiche estranee alla filiera agricola; sono infondate e lesive non solo per i produttori, ma per l’intera comunità che da anni investe in qualità, sostenibilità.

La coltivazione della Cipolla IGP prosegue- soggiace ad un ferreo disciplinare di produzione e la coltivazione ha precisi standard agroecologici e di tracciabilità certificata ed è soggetta almeno ad un triplice controllo: Ministero, Regione e organismi di controllo e certificazione.

Il racconto che si sta facendo ha trovato come bersaglio la cipolla IGP e anche le foto che vengono pubblicate danno questa esemplificazione.

La Calabria ricorda Molinaro è la seconda regione per superfice biologica, nei Disciplinari di Produzione Integrata delle infestanti e pratiche agronomiche a partire dal 2016 ha proibito il “glifosato” e l’agricoltura calabrese si è qualificata sui mercati con produzioni “glyphosate zero” e confermando alti standard qualitativi, si è resa garante della sicurezza alimentare ciò, ha inciso notevolmente sulla valorizzazione delle nostre produzioni.

Per quanto mi riguarda, ribadisco con forza il valore, la qualità e la trasparenza di questo prodotto simbolo della nostra regione.

Ben vengano i controlli ma questi devono riguardare l’intero ciclo della depurazione che purtroppo non funziona.

I canali che arrivano al mare sono alimentati da altri scarichi ed è questo che si deve controllare.

Ci sono località, ad esempio, che non hanno ancora le fogne pubbliche! Dove scaricano? Mi chiedo e chiedo. Difendere quindi a Cipolla Rossa di Tropea IGP significa difendere la verità, il lavoro e la dignità di un’intera regione, perciò, occorre dare subito informazioni rassicuranti perché i mercati devono fidarsi e comprare.

Poi conclude se c’è qualche produttore che non fa il proprio dovere è bene che sia perseguito.

Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

