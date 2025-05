Molinaro (FdI) “l’inaugurazione della “Culla per la Vita” all’ospedale di Lamezia Terme prezioso presidio che testimonia il valore ha ogni singola vita”

La Calabria fino a qualche mese fa era una delle cinque regioni dove non c’era la “Culla per la Vita” tant’è che nella seduta del Consiglio Regionale del 20 novembre 2024 avevo proposto uno specifico Ordine del Giorno “Culle per la vita: un’opportunità per le donne a tutela della vita” che fu approvato all’unanimità.

Questo quanto dichiara il Consigliere Regionale di FdI Pietro Molinaro in occasione dell’inaugurazione della “Culla per la Vita” di domani al Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II° di Lamezia Terme.

Sono davvero contento e ringrazio tutti coloro ad iniziare dall’ASP di Catanzaro e dal Soroptimist Club di Lamezia Terme per questa sensibilità. Dopo l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza in Calabria ci sarà una seconda “Culla per la Vita” che è un argine contro l’abbandono neonatale.

Questa ulteriore installazione commenta Molinaro offre un luogo sicuro, per le mamme in difficoltà che non possono occuparsi, per vari motivi, del loro bambino appena partorito. Non posso che complimentarmi e spero possa continuare a diffondersi anche in altre strutture pubbliche e private.

Prendersi cura della vita nascente, accoglierla ed amarla rappresenta un essenziale obiettivo, ancor più nelle situazioni di grande disagio e fragilità.

È una risposta generosa della nostra comunità che apre le porte anche all’adozione e all’affido.

Ci pone poi un altro obiettivo: intercettare in anticipo le donne in difficoltà e supportarle in modo adeguato potenziando i consultori con strutture, personale e risorse adeguate, di costruire insomma luoghi di fiducia, di accoglienza e di ascolto che non siano solo erogatori di servizi ma di relazioni generative, anche con il coinvolgimento delle associazioni che sono una ricchezza per la nostra regione e che si spendono quotidianamente per prevenire il disagio e venire incontro a situazioni difficili di genitorialità.

Non ci arrenderemo davanti a casi di neonati, di cui si ha notizia, che vengono abbandonati nei cassonetti o in altri luoghi, e che vengono ritrovati vivi o morti in condizioni igieniche e sanitarie sia per la madre che per il neonato.

Una sola vita salvata conclude Molinaro è un investimento e un supporto alle madri in difficoltà e a situazioni di disagio economico e sociale.