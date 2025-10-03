Molinaro (FdI) porta a casa un risultato per la Sila atteso da decenni: il Lago Cecita è ufficialmente navigabile

Grazie all’impegno del consigliere regionale Pietro Molinaro, con il supporto del collaboratore arch. Matteo Pucci, e con il decisivo apporto dei sindaci del triangolo dei comuni interessati (Celico, Spezzano della Sila e Longobucco) che hanno accolto e partecipato attivamente sin dalla prima ora alla realizzazione di questo essenziale obiettivo, il Lago Cecita diventa finalmente navigabile, aprendo la strada a nuove prospettive di sviluppo turistico e territoriale per l’intera Sila.

L’invaso, ricorda Molinaro, è il principale lago della Calabria per dimensioni della superficie e capacità di portata, raggiungendo 108milioni di metri cubi d’acqua invasata.

Nella seduta del 10 settembre 2025, riferisce il Consigliere di FdI, la Commissione Tecnica regionale, che ringrazio per la fattiva collaborazione, insieme ad Enel Green riunitasi presso il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile ha concluso l’iter tecnico e approvato all’unanimità le prescrizioni che consentono l’esercizio della navigazione sul Lago Cecita, ai sensi della L.R. 9/1985.

Il verbale di questa decisione è stato trasmesso ai portatori d’interessi con nota del 3/10/2025 della Regione Calabria.

Con questo provvedimento, la Regione Calabria riconosce al Lago Cecita una nuova centralità nel turismo naturalistico e sostenibile, confermando il valore di una strategia che unisce tutela ambientale e sviluppo economico con nuovi flussi nuove opportunità e infrastrutture che uniscono e modernizzano.

Il consigliere regionale Pietro Molinaro ha commentato con soddisfazione:

“Si tratta di una conquista importante, che valorizza il Lago Cecita come risorsa turistica e ambientale. Abbiamo lavorato con determinazione per superare ostacoli tecnici, garantendo sicurezza e sostenibilità.

È un passo avanti importante per l’intera Sila e per la Calabria In Sila aggiunge si concretizzano sempre più opportunità turistiche, di lavoro e di economia sostenibile che con le loro specificità possono contribuire a nuovi posti di lavoro, anche qualificati, per evitare lo spopolamento delle aree montane.

Un buon esempio di capitale naturale e capitale umano che si potenziano a vicenda”