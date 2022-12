Monasterace: pranzo solidale tra i carabinieri e gli anziani del borgo in vista delle prossime festività

Condividi

Domenica scorsa, 18 dicembre, nell’antico borgo di Monasterace, i carabinieri della Stazione di Monasterace Marina, hanno partecipato ad un pranzo solidale con gli anziani del luogo, in occasione delle prossime festività natalizie.

Prima dell’inizio dell’atteso momento di convivialità , il Comandante della locale Stazione, ha avuto un incontro con i presenti, finalizzato, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe avviata dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, a dare utili informazioni e consigli su come difendersi dai raggiri, più frequenti in genere proprio durante i periodi di festività, illustrando le principali tipologie e strategie utilizzate dai truffatori per guadagnare la fiducia delle vittime.

É stata ribadito, inoltre, di non esitare a chiamare, in caso di necessità, i carabinieri al numero gratuito del 112.

L’evento ha rappresentato un momento di aggregazione e di affettuosa vicinanza alla popolazione, ed è stata anche occasione per i presenti di rievocazione di racconti legati alle antiche tradizioni del paese oltre che per scattare qualche fotografia insieme ai militari.

In ultimo, il Comandante della Stazione ha fatto visita ad alcuni anziani residenti nel borgo, tra cui una anziana vedova, con la quale ha scambiato gli auguri di Natale e alla quale ha consegnato un panettone.