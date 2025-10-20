Mons. Francesco Savino presiederà il 5 novembre nella Basilica fiorentina di San Marco la Messa nell’anniversario della morte di Giorgio La Pira
Sarà il Vescovo di Cassano All’Ionio e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Mons. Francesco Savino, a presiedere, il prossimo 5 novembre, nella Basilica fiorentina di San Marco, la Messa nell’anniversario della morte di Giorgio La Pira.
Alla Celebrazione Eucaristica, promossa dalla Fondazione La Pira e dai Padri Domenicani, come ogni anno, prenderanno parte il Comune di Firenze, personalità del mondo accademico, universitario, culturale e religioso.
Negli anni ’50, Giorgio La Pira, professore di diritto e uomo di fede profonda, divenne sindaco di una città che portava ancora addosso le ferite della guerra.
Nel 1955, tra le tante iniziative, rimane di grande attualità, l’organizzazione a Firenze dei “Colloqui per la pace”: cercava ponti, non confini e nel farlo, trasformò il capoluogo fiorentino in un simbolo di dialogo, fraternità e dignità umana.
Morì nel 1977, in povertà, come aveva vissuto. Nel 1986, la Chiesa aprì il processo di beatificazione per le sue virtù eroiche ed è stato proclamato Venerabile da Papa Francesco, il 5 luglio 2018.
“È motivo di grande soddisfazione afferma Francesco Garofalo, presidente del Centro La Pira di Cassano All’Ionio, che a presiedere la Santa Messa per il 48esimo anniversario dalla morte di La Pira, sia Mons. Savino, Vescovo della più antica diocesi della Calabria, che conosce bene le problematiche e le “attese della povera gente”, principio fondamentale dell’azione di Giorgio La Pira”.