Montebello e Masella accolgono la reliquia di Santa Rita

Le comunità di Montebello e Masella si preparano ad accogliere la reliquia di Santa Rita, in un momento di intensa spiritualità che si inserisce nell’Anno giubilare della Speranza.

«Ho voluto fortemente che ciò accadesse proprio quest’anno – afferma don Giovanni Zampaglione – perché Santa Rita è stata madre e donna di speranza. Mi auguro che le due comunità e tutte le famiglie del territorio possano prenderla come modello di virtù».

Il sacerdote prosegue: «In una società in cui, anziché perdonare i nemici, si preferisce spesso la via della vendetta, invochiamo Santa Rita affinché ci aiuti, con la sua testimonianza cristiana, a credere davvero in Dio e nel fatto che, se lo vogliamo, tutto è possibile. È necessaria una fede salda, capace di rendere possibile anche l’impossibile. Ognuno di noi – dai più giovani ai più anziani – deve diventare testimone credibile della Resurrezione».

La reliquia giungerà domenica 25 maggio a Montebello alle ore 9:15. Seguiranno il Rosario in onore di Santa Rita, guidato dal priore Carlo Cacurri, e la celebrazione della Santa Messa. Al termine, i fedeli potranno accostarsi al bacio della reliquia e partecipare alla benedizione delle rose.

Subito dopo, la reliquia sarà trasferita nella comunità di Masella. Qui il Rosario sarà recitato alle 11:15, seguito dalla Santa Messa alle ore 11:40. Anche in questo caso, al termine della celebrazione verranno benedette le rose e si terrà il commiato alla reliquia.

All’esterno della chiesa, nella piazza antistante, sarà possibile gustare la “granita alla rosa” offerta dal B&B “Il Giardino delle Meraviglie” di Melito Porto Salvo.

«Mi auguro che questo momento di preghiera e riflessione sia sostenuto con forza – conclude don Giovanni – così da diventare davvero tutti “testimoni credibili” e dispensatori di amore, persino verso i nostri nemici».