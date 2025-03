Montebello Jonico: scuolabus nel caos, studenti a piedi e genitori esasperati

Il servizio scuolabus del comune di Montebello Jonico fa acqua da tutte le parti. I bambini puntualmente si trovano costretti ad alzarsi molto presto, per usufruire del pullman di linea, poichè lo scuolabus continua a interrompere il suo servizio. L’ultima interruzione è di stamattina, quando i genitori, che puntualmente pagano il canone all’ente comunale, non hanno potuto usufruire di tale mezzo per i loro figli, questa volta la motivazione è la mancanza di carburante. Ormai capita fin troppo spesso, difatti dal 29 gennaio lo scuolabus aveva ripreso il suo servizio lo scorso 7 marzo, e già a distanza di pochi giorni, gli scolari sono di nuovo a piedi, e i genitori si trovano costretti a provvedere con altro mezzo, per non far perdere giorni di scuola ai loro figli. Gli stessi, infatti, si dicono stanchi di dover vivere questa continua emergenza per via del costante disservizio, poichè sta divenendo un disagio quotidiano. La dirigente dell’Istituto comprensivo, Margherita Sergi, nel corso della scorsa interruzione aveva evidenziato il disagio, soprattutto per le famiglie dell’entroterra comunale, che sono ancora più svantaggiate, rispetto alle altre, in quanto vivono in un contesto periferico rispetto alla sede scolastica. Anche Romina Palamara, la presidente della Pro loco Montebellum denuncia le problematiche che s’innescano per via di un disservizio che va a ledere il diritto alla studio.

Si attende un celere ripristino della linea scuolabus, che garantisca agli studenti montebellesi la possibilità di recarsi a scuola assiduamente e in tranquillità.

Di Claudia Pugliese