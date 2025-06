Morano Calabro, nessun ingiustificato arricchimento sui ruderi del Castello Feudale

Con una sentenza chiara e puntuale, il giudice ha ritenuto infondate le pretese attoree e ha riconosciuto la correttezza dell’operato amministrativo del Comune, dichiarando inammissibile la domanda sotto il profilo formale e giuridico.

Il risultato processuale, oltre a sollevare il Comune da un potenziale esborso economico, rappresenta un segnale positivo in termini di protezione delle risorse pubbliche.

“Si tratta commenta il legale del Comune, l’ avvocato Dario Sammarro del Foro di Cosenza di un risultato momentanamente importante (permane la possibilità di proposizione di Appello) poiché la protezione da esborsi economici in capo a piccoli Comuni non solo rappresenta una garanzia per la gestione amministrativa attuale dell’Ente, ma impedisce danni seri a livello finanziario che se incidenti su realtà amministrative dalle piccole dimensioni possono causare riverberi pure sul buon andamento e sull’efficienza Comunale”.