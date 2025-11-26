Mormanno: Paolo Pappaterra nominato Vice Presidente Regionale UNCEM: «Un onore che mi emoziona»

di Nicoletta Toselli

UNCEM Calabria rafforza il proprio esecutivo con una nomina che valorizza l’esperienza amministrativa dei territori montani. Il Presidente regionale Vincenzo Mazzei e il Presidente nazionale Marco Bussone hanno conferito a Paolo Pappaterra l’incarico di Vice Presidente Regionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

La conferma è arrivata questa mattina direttamente da Pappaterra, che ha affidato a una dichiarazione ufficiale — fonte della notizia — le sue prime parole dopo la designazione.

«Mi tremano ancora un po’ le mani»

«Non lo nego: mi tremano ancora un po’ le mani mentre lo scrivo» esordisce Pappaterra, visibilmente emozionato. «È un onore grande, enorme. Una responsabilità che sento tutta, ma che accolgo con il cuore pieno di gratitudine. A Vincenzo Mazzei e Marco Bussone va il mio grazie più sincero.»

Accanto a lui entreranno nell’esecutivo altri sindaci calabresi, «amministratori capaci che ogni giorno, in ogni angolo della nostra regione, dimostrano cosa significhi servire la propria comunità con passione e competenza».

La nomina, sottolinea Pappaterra nella sua dichiarazione, è anche un attestato al lavoro svolto insieme alla propria amministrazione comunale:

«È sì un riconoscimento alla mia persona, ma è anche — e forse soprattutto — un riconoscimento al lavoro che stiamo portando avanti come Amministrazione Comunale di Mormanno. Significa che fuori dai nostri confini viene apprezzata la capacità di costruire relazioni istituzionali solide, di tenere alto il nome del nostro Comune, di lavorare con serietà.»

Il nuovo Vice Presidente UNCEM avrà un ruolo di raccordo nei rapporti con le istituzioni regionali e nazionali. Un compito che Pappaterra affronta con chiarezza d’intenti:

«Lo faremo con spirito di collaborazione, con rispetto, ma soprattutto con la determinazione di chi vuole far crescere la Calabria dei comuni montani: quella che non si arrende, che resiste, che sogna.»

«Un bel giorno per me, per Mormanno, per la Calabria»

Il messaggio finale è un intreccio di gratitudine e responsabilità:

«Oggi è un bel giorno. Per me, per Mormanno, per la nostra Calabria.»