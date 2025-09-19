Mormanno si prepara alla 13esima edizione della Festa del Bocconotto

Mormanno (Cs), 19 settembre 2025 – Fervono i preparativi per la 13esima edizione della Festa del Bocconotto che avrà luogo sabato 27 e domenica 28 agosto a Mormanno, nell’entroterra cosentino.

Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le imprese locali, per il tredicesimo anno consecutivo l’evento, attirerà visitatori da tutta la regione e non solo, mirando ad una più ampia conoscenza di questo dolce divenuto simbolo dell’identità e del costume di tutta la comunità mormannese; un legame la cui formalizzazione ufficiale con la denominazione De.C.O. (Demo Comune d’Origine), sarà al centro dei momenti salienti della festa.

Un weekend all’insegna del gusto in cui tradizione e novità si fonderanno animando le vie del centro storico cittadino con degustazioni guidate (che includeranno abbinamenti inediti con vini e liquori locali), concerti e spettacoli folkloristici.

Tra le novità dell’evento, l’introduzione di un laboratorio pratico che insegna la preparazione del bocconotto, l’attesa “scommessa del bocconotto gigante”, e l’incontro con la Federazione Internazionale Pasticcerie, Gelaterie e Cioccolaterie per aggiornamenti sulle tendenze del settore.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paolo Pappaterra che ha ringraziato la Pro Loco e le imprese locali per garantire la riuscita della manifestazione.