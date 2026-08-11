Morte di Antonio Perrotta, il sindaco di Sangineto: «Una vita spezzata è una sconfitta per tutti»

Profondo cordoglio a Sangineto per la morte del giovane Antonio Perrotta, deceduto in seguito alla gravissima aggressione subita. Il sindaco Michele Guardia, a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, esprime vicinanza alla famiglia e condanna ogni forma di violenza. Il primo cittadino confida nel lavoro di Forze dell’Ordine e Magistratura per fare piena luce sull’accaduto e richiama la comunità ai valori della sicurezza, del rispetto e della legalità.

Nota integrale

La notizia della morte del giovane Antonio Perrotta, a seguito della gravissima aggressione subita, ci lascia sgomenti è profondamente addolorati.

In questo momento di tristezza, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, colpita da una tragedia immane.

Una vita spezzata è sempre una sconfitta per tutti. La violenza non può e non deve mai trovare spazio nella nostra comunità.

Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate le responsabilità.

Da sindaco, sento il dovere di dire con chiarezza che episodi di questa gravità non possono essere ignorati. Dobbiamo tutti interrogarci e lavorare affinché sicurezza, rispetto e legalità tornino a essere valori imprescindibili della nostra convivenza.

Sangineto si stringe attorno alla famiglia, con il pensiero rivolto a una giovane vita spezzata e al dolore di chi resta.

Il Sindaco di Sangineto

Avv. Michele Guardia