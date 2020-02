Motta San Giovani: Ancadic “le borracce distribuite dal Comune ai bambini nelle scuole sono sicure?”

Condividi

La nostra associazione è venuta a conoscenza che nell’ambito dell’iniziativa di sensibilizzazione a difesa dell’ambiente intrapresa dal Comune di Motta San Giovanni, in questi giorni sono state distribuite dall’Amministrazione comunale per ultimo ai bambini della scuola primaria e dell’asilo, delle borracce verosimilmente in lega di alluminio fabbricati in Cina (forse non è il momento più opportuno) sulle quali è impresso lo stemma del nostro Comune e la scritta “difendere l’ambiente è un dovere verso la vita”.

A nostro avviso le borracce non sono idonee in quanto alcune presentano delle irregolarità nella costruzione e nel tappo e non sono in regola con le norme europee e nazionali. Infatti sarebbe necessario fosse impresso sulle stesse il marchio Europeo che certifica la bontà del prodotto e la sicurezza dell’impiego.

Facciamo presente che è un oggetto che deve essere utilizzato dai nostri bambini per cui chiediamo il massimo delle garanzie tecniche e sanitarie, pertanto a nostro avviso sarebbe opportuno ritirare con la solerzia che il caso richiede quanto distribuito invitando nelle more che le stesse non vengano utilizzate.

In merito è stato interessato il Sindaco del Comune di Motta SG, la Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria e il Prefetto di Reggio Calabria.