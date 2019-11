Motta San Giovanni: il 4 novembre prevista una cerimonia per commemorare unità nazionale e forze armate

L’Amministrazione comunale, lunedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizza una cerimonia commemorativa in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo, l’associazione di Protezione civile “Garibaldina” e il comitato locale combattenti, reduci e caduti in guerra.

Alle ore 9:30, a Motta, il parroco Giovanni Gullì celebrerà la Santa Messa all’interno della Chiesa di San Michele Arcangelo, seguirà la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti in Guerra.

Alle ore 11.15, a Lazzaro, presso piazza degli Eroi sarà deposta una corona al monumento ai Caduti in Guerra e recitata una preghiera con il parroco Domenico Rodà.

Alla cerimonia parteciperanno gli alunni dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Motta San Giovanni.