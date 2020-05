Motta San Giovanni: interventi di messa in sicurezza dell’abitato della frazione Serro Valanidi

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

La Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 13 Difesa del Suolo e Demanio Idrico fluviale con nota dello scorso 11 marzo, in riscontro ad una nostra richiesta con la quale si evidenziava tra l’altro che il nucleo abitativo di Serro Valanidi ricadente nel Comune di Motta SG è a grave rischio idraulico come certificato dall’Autorità di Bacino regionale da noi interessata, ci ha comunicato che in capo al predetto Ente non rientrano nelle proprie competenze la messa in sicurezza dell’abitato di Serro Valanidi.

Tuttavia, riguardo la problematica evidenziata nel caso specifico, si precisa che con Delibera CIPE n. 26/2016 FSC 2014 – 2020 PIANO MEZZOGIORNO DGR 35512017 E 3/2018 – Ufficio del Commissario, fra gli altri, ha finanziato un progetto avente per oggetto: Codice Rendis 181R008/G3 “Interventi di Sistemazione Idraulica per la messa in sicurezza della Fiumara Valanidi nel Comune di Reggio Calabria, per un importo di euro 2.000.000,00.

Si rende pertanto opportuno precisare, continua la nota, che, in merito al suddetto intervento dovranno essere attivate tutte le procedure necessarie previste dalla normativa vigente per gli affidamenti degli incarichi inerenti la progettazione esecutiva.

Il Sindaco del Comune di Motta San Giovanni, conclude la nota, nelle more della risoluzione delle criticità segnalate, quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della L. 225/92, è comunque invitato a predisporre un’attività di monitoraggio dello stato dei luoghi al fine di poter adottare tempestivamente, ove si rendessero necessari, gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

Va fortemente sottolineato da parte di questa associazione che il Comune di Motta SG ancora non ha provveduto tra l’altro alla messa in sicurezza della strada comunale via Cuba di Serro Valanidi (RC), che presenta un grave pericolo ogni qualvolta in caso di necessità e urgenza i cittadini sono costretti a fare ricorso ai mezzi di pronto intervento, che trovano difficoltà di transito e di manovra, per alcuni di essi la strada è intransitabile stante la ristrettezza della stessa.