Motta San Giovanni: l’Ancadic denuncia il preoccupante e incomprensibile silenzio dei politici locali

Quello che si sta verificando in questi giorni nel nostro Comune è gravissimo e ancora più grave è il silenzio che regna da parte dei nostri politici, anche di quelli che vivono a Lazzaro e sono a stretto contatto con i disagi della popolazione.

Sull’Amministrazione si è già scritto, ma che fine ha fatto l’opposizione? Che fine hanno fatto il candidato sindaco di Lazzaro e il suo gruppo, che non un articolo, non un comunicato, nemmeno un post sui social hanno scritto sulla situazione che stiamo vivendo? Non una parola è stata spesa per tutto quello che sta accadendo, non un gesto di vicinanza alla cittadinanza, anche da parte loro c’è solo silenzio.

Non vorremmo però che questo silenzio sia strategico: si sa, tra due anni si vota, e forse non sapendo se, con chi e come candidarsi si preferisce tacere, non esporsi per non inimicarsi nessuno.

E’ gravissimo ad ogni modo e per qualunque motivazione che anche chi ambiva a essere sindaco e vive nel territorio oggetto della problematica non dica nulla, rinunciando così al ruolo stesso per cui esiste un’opposizione e per cui ci si siede in Consiglio Comunale.

Certo che nella politica, come nella vita, ci vuole fortuna, e a noi è toccata un’Amministrazione che tace e un’Opposizione in silenzio, con i cittadini ormai lasciati completamente soli e abbandonati a sé stessi.

Ma è davvero questa la classe politica che ci meritiamo? Ricordiamocene quando saremo chiamati a votare e a giudicare l’operato di tutti i nostri politici.