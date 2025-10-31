Movimento No al Ponte, Sì ai Diritti: dopo i rilievi della Corte dei Conti, rilanciamo la mobilitazione del 29 novembre.

Riceviamo e pubblichiamo

Comunicato stampa NO ponte

La Corte dei Conti boccia il ponte. Chiudiamo la Stretto di Messina SpA

Il pronunciamento della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di

Messina conferma, ancora una volta, l’assoluta fondatezza delle ragioni

della nostra lotta. È un passaggio fondamentale, ma non possiamo

considerarlo un traguardo: con questo governo resta concreto il rischio

che si continui a forzare leggi e regolamenti pur di far avanzare

un’opera che non è né sviluppo né progresso, ma solo business per pochi.

I rilievi della Corte parlano chiaro: dubbi sulle coperture economiche,

sulle stime di traffico, sul rispetto delle norme ambientali e

antisismiche, e perfino sulla competenza del CIPESS. Da parte del

governo, arriva la solita risposta scomposta: “abbiamo risposto a

tutto”. Ma non basta rispondere: il punto è rispondere in maniera

corretta, trasparente e rispettosa della legge e del territorio. Il

ponte è sempre stata la risposta sbagliata ai problemi reali della

Calabria e della Sicilia.

In quaranta anni di annunci, di date certe di inizio e fine lavori, di

promesse di migliaia di posti di lavoro, l’obiettivo reale non è mai

stato costruire il ponte, ma tenere aperto all’infinito il rubinetto

delle risorse pubbliche, sottratte a scuole, ospedali, infrastrutture

utili ai quartieri, al lavoro e all’ambiente, per alimentare grandi

imprese, consorzi e logiche clientelari.

Un brutto colpo per i sostenitori locali del ponte: politici e

imprenditori che speravano di ottenere prebende, incarichi o briciole

dalla tavola imbandita di Webuild, applaudendo un’opera che sapevano già

non avrebbe mai visto la luce, calpestando il proprio territorio per

mero tornaconto personale.

Adesso dobbiamo rilanciare con ancora più forza la mobilitazione del 29

novembre. Costruiremo una grande giornata di lotta popolare,

intrecciando i tre filoni che quel giorno porteranno in piazza

mobilitazioni in tutta Italia: la solidarietà con il popolo palestinese,

la mobilitazione nazionale contro la “finanziaria di guerra” che destina

miliardi al riarmo tagliando servizi e diritti, e la continuazione della

nostra battaglia contro questa grande opera inutile e dannosa.

Dobbiamo mettere fine una volta per tutte a questa dispendiosa partita,

chiudendo la Stretto di Messina S.p.A. Solo così potremo far calare il

sipario su questa farsa che dura da troppo tempo.