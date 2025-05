MTM Produzioni studio e scuola di musica “L’Aurora”: ancora successi al concorso di canto

di Nicoletta Toselli

Per il secondo anno consecutivo, la MTM Produzioni Studio e la scuola di musica e canto “L’Aurora” si confermano ai vertici della scena musicale emergente, conquistando numerosi riconoscimenti nella categoria canto di un prestigioso concorso.

A salire sul podio sono state le giovani allieve Martina Iseppetto, Anna Giugliano, Sabrina Losardo e Maria Luisa Voto, che hanno ottenuto rispettivamente un primo posto, due secondi posti e un terzo posto, distinguendosi per talento, preparazione e interpretazione.

Determinante, ancora una volta, il lavoro della performer e vocal coach Maria Teresa Manco, direttrice artistica del progetto e guida formativa delle giovani cantanti. La sua competenza e dedizione hanno permesso alle ragazze di affrontare la competizione con professionalità e sicurezza, raccogliendo il plauso della giuria e del pubblico.

Un risultato che conferma la qualità del percorso didattico proposto dalla scuola “L’Aurora” e il valore della MTM Produzioni Studio come fucina di giovani talenti nel panorama musicale italiano.