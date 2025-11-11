Reggio Calabria

Museo del mare, Romeo “avrà un ruolo determinante per il futuro della città e dell’intera regione”

Non solo dal punto di vista turistico e culturale, ma anche sotto il profilo produttivo.

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del Museo delle Culture del Mediterraneo o Museo del Mare, la straordinaria opera architettonica firmata dall’archistar Zaha Hadid, destinata a diventare un punto di riferimento culturale e turistico per la città dello Stretto.

Come ha evidenziato l’assessore comunale con delega alla realizzazione del Museo, Carmelo Romeo:

«È stato effettuato il primo gettito del muro paraonde basso che proteggerà la struttura. Inoltre ha aggiunto stiamo completando la prima parte della scogliera: entro la fine del mese sarà terminato l’intervento sul fronte mare ed è ormai in dirittura d’arrivo la messa in sicurezza dell’intera area.

Il museo diventerà un nuovo snodo d’ingresso per turisti, cittadini e studenti che visiteranno le mostre e gli eventi ospitati all’interno del complesso».

L’assessore Romeo, nelle considerazioni si è poi soffermato sul «ruolo che il Museo avrà per il futuro di Reggio e dell’intera Regione Calabria, non solo dal punto di vista turistico e culturale, ma anche sotto il profilo produttivo. Ricordiamo che si tratta di una delle opere inserite tra i 14 attrattori culturali selezionati dal Ministero della Cultura.

Con questo riconoscimento, il Museo sarà un’opera capace di fare da collante tra la città e il mare, ripristinando il legame naturale e privilegiato che da sempre caratterizza Reggio.

Il progetto rientra nella più ampia visione strategica dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che mira a realizzare un unico fronte costiero, da Catona a Bocale, con il Museo del Mare come pietra preziosa incastonata al centro».

«Sarà un affaccio privilegiato e decisivo ha sottolineato ancora Romeo un nuovo punto di ripartenza intorno al quale costruire unità e crescita collettiva.

Quando parliamo di crescita, parliamo di un indotto costante di nuovi flussi turistici che verranno a visitare non solo l’opera architettonica, ma anche i contenuti già in programma, come l’acquario, le esposizioni e i grandi eventi culturali.

Il Museo del Mare sarà un volano determinante per l’economia e la cultura, non solo per Reggio, ma per tutto il territorio calabrese».

Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

