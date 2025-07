Musica, balli e fritti della tradizione: la piazzetta Bergamini si anima con “Quartieri Sonori” 

Serata di festa e partecipazione nel cuore del quartiere di via degli Stadi, dove la piazzetta Bergamini si è trasformata in un punto d’incontro per famiglie, giovani e anziani accorsi per il nuovo appuntamento di Quartieri Sonori, il format promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso.

Protagonisti della serata il dj set di Nadja e i Mosaiko, che con i loro ritmi e le cover coinvolgenti hanno animato la piazza, regalando un momento di socialità e divertimento a cielo aperto.

Un’iniziativa accolta con entusiasmo dai residenti, desiderosi di vivere il quartiere anche al di fuori degli spazi privati e condominiali.

Molto apprezzati anche i sapori locali, con i fritti della tradizione preparati da Luca Terranova, che hanno contribuito a creare un’atmosfera conviviale e autentica.

Quartieri Sonori proseguirà con altri due appuntamenti: il 31 luglio a Sant’Ippolito con I Discopatici, mentre in piazza Amendola arrivera’ Sway Band.

Due nuove occasioni per ascoltare buona musica dal vivo, valorizzare i talenti del territorio e promuovere momenti di aggregazione nei diversi quartieri della città.

L’obiettivo è chiaro: portare la cultura e l’intrattenimento nei luoghi della quotidianità, rafforzando il senso di comunità e offrendo spazi di incontro tra generazioni.