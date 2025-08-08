“Musica, divertimento e panini con la porchetta: sabato 9 agosto serata speciale ad Acciarello

La Parrocchia SS. Cosma e Damiano in Acciarello, insieme all’Associazione socio-culturale “Vivi Quartiere Acciarello”, a Villa San Giovanni, è lieta di annunciare un imperdibile evento per la comunità e non solo!

📅 Sabato 9 agosto, a partire dalle ore 20:30., vi aspettiamo per un appuntamento all’insegna della musica e del karaoke, con la straordinaria partecipazione di cover dedicate a Renato Zero, per un viaggio tra emozioni, ricordi e grandi successi italiani.

🎤 La serata sarà presentata da Angelo Cristiano, con la sua energia travolgente e coinvolgente.

🍽️ Per deliziare il palato, saranno presenti stand gastronomici dove sarà possibile gustare i classici e amatissimi panini con la porchetta.

Un evento pensato per tutte le età, un’occasione per stare insieme e condividere momenti di allegria e spensieratezza nel cuore dell’estate

👉 Don Vincenzo Catania, Amministratore Parrocchiale, invita calorosamente tutti a partecipare a questa serata speciale, simbolo di comunità e tradizione.

Vi aspettiamo numerosi!”