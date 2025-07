 “Musica e Formaggi”: a Camigliatello Silano una giornata dedicata al Caciocavallo Silano DOP

Domenica 13 luglio, a partire dalle ore 18:00, il corso principale di Camigliatello Silano farà da cornice all’evento “Musica e Formaggi”, promosso dal Consorzio di Tutela del formaggio Caciocavallo Silano DOP finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Un’occasione per celebrare un’eccellenza agroalimentare del centro Sud Italia attraverso momenti di approfondimento, degustazione e intrattenimento musicale. L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra il prodotto e il suo territorio d’origine, valorizzando la qualità artigianale e la storia che lo contraddistingue.

Il programma prevede due tavole rotonde. La prima, intitolata “Il Consorzio e le sue attività”, sarà dedicata alla storia trentennale del Consorzio, alle sue iniziative e ai risultati raggiunti nella valorizzazione del Caciocavallo Silano DOP a livello nazionale e internazionale.

Interverranno: Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano della Sila, Vito Pace, presidente del Consorzio di Tutela, Eugenio Piro e Gaetano Piro, rispettivamente presidente e vicepresidente della Pirossigeno Calcio a 5, Rocco Bossio, direttore sportivo della stessa squadra, e Gianni Guida, presidente del Comitato territoriale FIPAV Cosenza.

L’incontro sarà anche un momento di confronto tra mondi apparentemente distanti quello agroalimentare e quello sportivo uniti però dalla stessa volontà di promuovere il territorio.

A seguire, la seconda tavola rotonda, dal titolo “Analisi sensoriale del Caciocavallo Silano DOP”, sarà dedicata all’approfondimento tecnico del prodotto, con un focus sulla degustazione guidata e sulla qualità organolettica del formaggio.

Protagonisti dell’incontro saranno Rosanna Battaglia e Teresa Sifonetti, entrambe tecniche di analisi sensoriale diplomate presso la ITS Academy, e Giorgio Durante, docente di analisi sensoriale degli alimenti presso la stessa accademia e maestro assaggiatore ONAS.

I relatori guideranno il pubblico in un percorso alla scoperta delle caratteristiche distintive del Caciocavallo Silano DOP, offrendo strumenti per riconoscere e apprezzare le peculiarità sensoriali del prodotto.

La serata si concluderà in musica con l’esibizione dei Sabatum Quartet, che offriranno al pubblico un momento di intrattenimento all’insegna della convivialità e della cultura enogastronomica del territorio.

L’evento intende rafforzare l’identità del Caciocavallo Silano come simbolo di qualità e tradizione, mettendo insieme divulgazione, partecipazione e piacere del gusto in un contesto come quello dell’altopiano silano.

Un appuntamento imperdibile per appassionati, turisti e operatori del settore.

Progetto finanziato dal Masaf DM n. 676243 del 24.12.2024