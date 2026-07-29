Musica e identità, a Saracena prende il via lo “Scarano Music Fest”

Rigenerare uno spazio pubblico significa restituirlo alle persone, alle relazioni, alla bellezza e alla vita della comunità.

Con lo Scarano Music Fest 2026, in programma da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, il Paese del Moscato conferma la propria visione: fare delle piazze luoghi vivi, attraversati dalla musica, dalla partecipazione e da nuove occasioni di socialità.

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo annunciando il cartellone degli eventi inserito nella più ampia e articolata programmazione di Saraestate 2026, promosso dal Musical Club con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Per quattro giorni Piazza Scarano diventerà spazio aperto di musica dal vivo, dj set, cultura, food, drink, mixology e incontro, con ingresso gratuito a tutte le serate.

Lo Scarano Music Fest sottolinea il Primo cittadino ha un valore che va oltre il programma artistico. Riportare musica e persone in Piazza Scarano significa dare continuità ad una scelta precisa: valorizzare il centro storico.

Il programma partirà venerdì 31 luglio con Crossroads Clearwater Revival e Zingabeat, tra blues, afro, house e disco. Sabato 1 agosto sarà la volta dei Trionovo, con la musica popolare, e del dj set di Matteo Diana.

Domenica 2 agosto spazio a rap, hip hop e funky con DJ Doogma, Shaba, Magapito, Narkot e DJ Lugi, protagonista riconosciuto della scena hip hop italiana.

La serata conclusiva di lunedì 3 agosto porterà sul palco Inna Cantina e Mujina Crew, tra reggae, dub e dancehall.

Un finale di forte richiamo per un festival che punta a parlare a generazioni diverse, affiancando nomi consolidati, nuove energie e linguaggi musicali capaci di trasformare il centro storico in un grande spazio collettivo.

Il festival nasce dall’impegno del Musical Club e dalla collaborazione di realtà, partner e operatori che credono nel valore della cultura come strumento di promozione territoriale.

Una rete che conferma quanto la vitalità di Saracena passi anche dalla capacità delle associazioni di progettare, proporre e costruire occasioni di qualità.

Quando la musica entra nel centro storico conclude Russo non porta soltanto intrattenimento.

Porta movimento, relazioni, economia diffusa, attenzione verso i luoghi e voglia di restare. Lo Scarano Music Fest è parte di questa idea di estate: una Saracena viva, accogliente, plurale, capace di trasformare i suoi spazi in esperienza e comunità.