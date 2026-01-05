Musica e Solidarietà: grande partecipazione al concerto di beneficenza del Lions Club Polistena Brutium

Il 3 gennaio una straordinaria cornice di pubblico, una intensa partecipazione emotiva e un profondo senso di comunità hanno caratterizzato il concerto di beneficenza organizzato dal Lions Club Polistena Brutium, presieduto da Cesare Laruffa, che ha registrato il tutto esaurito presso la LSS Theater di Polistena.

La serata ha rappresentato un momento alto di condivisione e solidarietà, testimoniando ancora una volta quanto Polistena sappia rispondere con entusiasmo e generosità quando è chiamata a sostenere iniziative a favore del bene comune.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alle attività umanitarie che il Lions Club realizza sul territorio, a supporto dei bisogni concreti della città e delle fasce più fragili della popolazione.

Il Lions Club Polistena Brutium desidera esprimere un sentito ringraziamento:

alla LSS di Giuseppe Laruffa, per la disponibilità, la professionalità e l’attenzione costante alla crescita culturale della comunità;

agli artisti concittadini che, con talento e sensibilità, hanno impreziosito la serata: il tenore Francesco Anile, il soprano Caterina Francese e il pianista Sergio Coniglio, autentici ambasciatori dell’eccellenza artistica del territorio;

allo sponsor Big Mat ET Nasso di Polistena, per il concreto sostegno e la vicinanza alle iniziative di solidarietà promosse dal Lions.

Accanto alla soddisfazione per il successo dell’iniziativa, il Lions Club ritiene doveroso confermare il proprio impegno su un tema che non è stato oggetto della serata, ma che impone una riflessione seria e responsabile: la tutela e la Salvaguardia della Salute Pubblica e del presidio ospedaliero di Polistena.

È necessaria un’assunzione di responsabilità collettiva che cittadini, istituzioni e associazioni facciano fronte comune, superando personalismi e logiche dettate da esigenze di visibilità, che nulla hanno a che fare con la tutela del diritto alla salute.

Oggi c’è bisogno di azioni concrete, impegno reale e scelte coraggiose.

Il successo del concerto dimostra che Polistena possiede un grande patrimonio umano fatto di partecipazione, solidarietà e senso civico. È da questa stessa unità che occorre ripartire per affrontare le sfide più urgenti della comunità.

Il Lions Club Polistena Brutium continuerà a operare con spirito di servizio, responsabilità e amore per il territorio, convinto che solo insieme si possa costruire un futuro più giusto e solidale per la città.