“Musica Oltre”: si conclude la Terza Edizione con un concerto per la Festa della Musica

Con un concerto emozionante e partecipato, inserito nel programma nazionale della Festa della Musica, si è conclusa la terza edizione di “Musica Oltre”, il progetto che ha portato cultura, ascolto e bellezza all’interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia attraverso cinque lezioni-concerto organizzate dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” in collaborazione con i Club Soroptimist della Calabria, l’Associazione Promocultura ETS e la Casa Circondariale stessa.

Sotto la direzione artistica del M° Tommaso Rotella, docente di Clarinetto presso il Conservatorio e anima del progetto fin dalla prima edizione, “Musica Oltre” ha saputo ancora una volta creare un vero e proprio spazio di condivisione e crescita, confermandosi come una delle esperienze più significative nel panorama delle attività culturali in ambito detentivo.

I concerti, tenutisi tra il 23 maggio e il 20 giugno, hanno visto protagonisti:

il Trio di Fisarmoniche diretto dal M° Giancarlo Palena ,

il M° Enrico Damiano Vallone alla chitarra,

i pianisti Francesco e Vincenzo De Stefano .

Proprio l’ultimo appuntamento del 20 giugno è stato inserito all’interno della Festa della Musica 2025, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica. Un’occasione speciale che ha ulteriormente valorizzato il concerto come momento simbolico di apertura, dialogo e cittadinanza culturale, anche e soprattutto in un luogo come la casa circondariale.

Grande la partecipazione e l’attenzione da parte dei detenuti, che hanno accolto ogni appuntamento con rispetto, curiosità e gratitudine. Ogni incontro è stato non solo un momento artistico, ma un’esperienza umana intensa, fatta di ascolto reciproco, emozioni condivise e piccoli gesti di riconoscimento. La musica ha dimostrato così la sua capacità di influenzare positivamente le persone, favorendo apertura, crescita interiore e arricchimento personale.

Un sentito ringraziamento va alla Direttrice della Casa Circondariale, dott.ssa Angela Marcello, al vice Direttore dr. Omar J. R. Melito, al comandante Pietro Davide Romano, a tutti i Funzionari dell’Area Giuridico-pedagogica, e a chi, ogni giorno, crede nel valore rieducativo della cultura.

«“Musica Oltre” non è soltanto un progetto artistico – ha dichiarato il Direttore del Conservatorio, M° Vittorino Naso – è una dichiarazione di fiducia nella capacità dell’arte di generare cambiamento. Per noi è motivo di orgoglio sapere che studenti e docenti del Conservatorio mettono il loro talento al servizio di un’esperienza così profonda e autentica».

Anche quest’anno, “Musica Oltre” si conferma molto più di un ciclo di concerti: è un cammino condiviso che attraversa i muri e li trasforma in ponti, creando occasioni di dialogo, inclusione e arricchimento personale.