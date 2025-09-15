Nasce a Paola il Comitato “Tirreno Cosentino per la Palestina”

PAOLA (CS) – Un nuovo e vibrante fronte popolare si è formato nel cuore del Tirreno Cosentino. Giovedì 11 settembre 2025, a Paola, è stato ufficialmente istituito il Comitato Territoriale “Tirreno Cosentino per la Palestina”. L’iniziativa, nata da un’assemblea partecipata e appassionata, unisce collettivi, associazioni e singoli cittadini con l’obiettivo di creare una solida alternativa al silenzio che ha per troppo tempo avvolto la questione palestinese. L’eterogenea alleanza fondatrice comprende una vasta gamma di realtà locali e nazionali. Tra i promotori figurano il Collettivo CoLPo, diverse sezioni locali dell’ANPI, associazioni come Gynestra e Sustaria, gruppi studenteschi come Unical per la Palestina e persino sezioni di partiti politici e sindacati, come il PD di Lago e le CGIL di Amantea e Paola. Questa coalizione, unita da un forte spirito di giustizia, si oppone fermamente alle politiche di occupazione militare, colonialismo e apartheid portate avanti da Israele, che continuano a opprimere il popolo palestinese, con il sostegno denunciato anche dall’Italia. Il primo e più pressante atto politico del Comitato è la presentazione di una mozione congiunta per il riconoscimento politico e formale dello Stato di Palestina da parte di tutti i Comuni del Tirreno Cosentino. La mozione, già sottoposta al consiglio comunale di Paola, mira a inviare un segnale inequivocabile alle istituzioni locali e nazionali, affermando che la Palestina “esiste e deve essere riconosciuta” in conformità con il diritto internazionale e con i principi della Costituzione italiana che ripudiano la guerra. Il Comitato chiede specificamente il riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini precedenti al 1967, con Gerusalemme come capitale condivisa. Oltre al riconoscimento formale, il Comitato intende mobilitare la società civile per esercitare una pressione costante sulle istituzioni. Nel suo manifesto, l’organizzazione denuncia senza mezzi termini le politiche israeliane di occupazione e colonizzazione, l’assedio e il “genocidio quotidiano” subito dalla popolazione palestinese, in particolare nella Striscia di Gaza, definita martoriata. Il Comitato ha anche espresso il suo convinto sostegno alla Global Sumud Flotilla, un’iniziativa umanitaria internazionale, e chiede al governo italiano di offrire la sua piena copertura diplomatica per questa missione di soccorso. L’appello del Comitato non si limita ai confini comunali, ma mira a costruire una rete diffusa di solidarietà che coinvolga scuole, associazioni, sindacati e cittadini. “Chiediamo a tutte le realtà sociali, culturali, politiche, sindacali, ai cittadini e alle cittadine di aderire, partecipare, diffondere, contagiare questa lotta che è la nostra lotta”, si legge nel comunicato. L’obiettivo è trasformare la Calabria e il Tirreno Cosentino da semplici spettatori in “protagonisti di una battaglia che è anche la nostra”. Il Comitato conclude con una dichiarazione forte e chiara: “Con il popolo palestinese, fino alla liberazione!”.