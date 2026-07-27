Nasce “Ciof 3×3”, il torneo di Basketball inserito nel circuito nazionale LB3 che si terrà dal 7 al 9 agosto a Gizzeria Lido

Un nuovo torneo, un nuovo appuntamento per gli appassionati di playground che ha come obiettivi la valorizzazione del territorio e il creare connessioni attraverso uno sport: il basket.

È questo CIOF 3X3 che, all’interno della cornice dell’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido (CZ), si terrà 7-8-9 agosto 2026: tre giorni di basket, di competizione sana e divertimento. Un torneo che, già nella sua prima edizione, fa ufficialmente parte del circuito nazionale LB3 dedicato al basket 3×3 che organizza manifestazioni in tutta Italia.

«CIOF 3X3 nasce dalla voglia di riunire giocatori e appassionati in tre giorni di playground, mare, musica e divertimento dice Nunzio Venuti, responsabile di CIOF 3×3.

La nostra speranza è che questa realtà possa aiutare le nuove e le vecchie generazioni a esprimersi attraverso il basket 3×3, valorizzando concretamente il movimento cestistico del nostro territorio. L’obiettivo è far crescere CIOF 3×3 insieme a chi ama questo sport e a chi non lo conosce ma vuole avvicinarsi».

Dietro CIOF 3X3 si trova Strati Culturali, l’associazione di promozione sociale nata sì da pochi mesi ma che sta già dando vita a realtà volte a unire le persone:

«Con CIOF 3X3 non volevamo semplicemente organizzare un torneo di basket spiega la presidente di Strati Culturali, Paola Costanzo. Volevamo creare un’occasione di incontro, capace di mettere in relazione sport, territorio e comunità.

Come Strati Culturali APS crediamo che la cultura si costruisca anche attraverso esperienze condivise, e lo sport è uno dei linguaggi più potenti per farlo».

Un’occasione, quella di far parte dell’LB3, unica e fondamentale anche per il territorio: «Entrare a far parte del circuito nazionale LB3 rappresenta un’opportunità importante: permette alla nostra città e al suo territorio di inserirsi in una rete nazionale, valorizzando ciò che abbiamo e creando nuove connessioni.

Il nostro obiettivo è che CIOF 3X3 diventi un appuntamento capace di crescere nel tempo, coinvolgere sempre più persone e contribuire a costruire una comunità attiva, aperta e partecipativa» conclude.

Per partecipare a CIOF 3X3 basta compilare il form presente sulla pagina Instagram ufficiale, seguendo tutte le indicazioni. CIOF 3X3 sta per alzare la palla a due.