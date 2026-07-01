Nasce CNA Impresa Donna Catanzaro, una rete di imprenditrici per lo sviluppo del territorio

Si è costituito a Lamezia Terme il gruppo CNA Impresa Donna Catanzaro.

Un nuovo spazio di confronto, rappresentanza e crescita dedicato alle imprenditrici del territorio, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa, favorire il networking tra aziende, sostenere il ricambio generazionale e valorizzare il ruolo delle donne nel tessuto economico provinciale.

A guidare il gruppo sarà la presidente di CNA Catanzaro e imprenditrice del settore metalmeccanico Giovanna Rita Vono, affiancata da Aquila Vaccaro, imprenditrice nel settore dei servizi assicurativi, Carolina Gualtieri, imprenditrice nel comparto dell’autodemolizione, e Loredana Rocca, imprenditrice nel commercio termoidraulico.

“Con la nascita di CNA Impresa Donna Catanzaro allarghiamo i nostri orizzonti con prospettive nuove e competenze valide ha affermato la presidente Vono.

Per iniziare questo nuovo percorso abbiamo individuato donne che nel territorio hanno saputo affermarsi e portare avanti aziende nelle quali il ricambio generazionale al femminile è stato determinante”.

“Abbiamo voluto coinvolgere quattro imprenditrici che operano con successo in ambiti tradizionalmente considerati maschili aggiunge la direttrice CNA Catanzaro Paola Perri.

Le loro storie dimostrano che fare impresa non ha genere, ma richiede capacità, determinazione, preparazione e una visione strategica.

Sono esempi concreti di come le donne possano guidare processi di innovazione e sviluppo, contribuendo in maniera significativa alla competitività delle imprese e alla crescita economica del territorio».

Il gruppo CNA Impresa Donna Catanzaro lavorerà per promuovere iniziative dedicate alla formazione manageriale, all’aggiornamento professionale e all’informazione sulle opportunità offerte da bandi, incentivi e strumenti di sostegno alle imprese.

Particolare attenzione sarà riservata al confronto tra imprenditrici, alla creazione di reti di collaborazione e alla diffusione di una cultura imprenditoriale capace di valorizzare il talento femminile, favorendo al tempo stesso l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo dell’impresa.