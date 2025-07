Nasce “Golfo Blu”, un movimento per la difesa del nostro mare e dell’ambiente

Con grande orgoglio annunciamo la nascita di Golfo Blu, un nuovo movimento civico nato per tutelare e valorizzare il mare del Golfo di Sant’Eufemia, uno dei tratti più suggestivi e preziosi della nostra costa calabrese.

Un patrimonio naturale che appartiene a tutti noi e che merita di essere protetto ogni giorno, non solo nei mesi estivi.

In un solo giorno abbiamo già ricevuto 140 richieste di iscrizione con nome e cognome, e giorno dopo giorno se ne aggiungono altre.

A breve convocheremo una prima riunione operativa per decidere insieme come portare avanti questo impegno collettivo.Anche se sono iscritto al Partito Democratico, tengo a precisare con chiarezza che questa non sarà una battaglia di partito, ma una causa comune e trasversale, aperta a tutti i cittadini, alle associazioni, ai movimenti, alle forze sociali e politiche che condividano un impegno autentico per l’ambiente e il territorio.

Il Movimento Golfo Blu si fonda su valori universali: il rispetto dei diritti di tutti, la democrazia, l’antifascismo e la piena adesione ai principi della Costituzione repubblicana.

Perché difendere il mare è anche un atto di civiltà e giustizia sociale. Tutelare il nostro mare significa molto più che denunciare un episodio di inquinamento: significa immaginare un futuro sostenibile, in cui la salute dell’ambiente sia parte integrante della salute delle persone.

Per questo il nostro approccio sarà scientifico e operativo, con il contributo di ingegneri ambientali, biologi marini, geologi ed esperti capaci di individuare soluzioni concrete e durature.

Ma per incidere davvero, occorre unità e corresponsabilità istituzionale. Per questo Golfo Blu si propone fin da subito di coinvolgere attivamente i sindaci, i consigli comunali e gli amministratori dei comuni rivieraschi: perché solo insieme possiamo costruire una governance locale all’altezza delle sfide ambientali.

Una vera e propria cabina di regia territoriale, capace di coordinare gli sforzi, condividere dati e progettare interventi con visione strategica.Golfo Blu non nasce per prevaricare associazioni o coordinamenti che da anni lavorano alla difesa del nostro mare, ma per affiancarli con umiltà, offrendo collaborazione e visibilità.

Vogliamo essere loro partner, unire le forze, utilizzare anche i mass media per amplificare il messaggio e coinvolgere le popolazioni dei vari territori anche nei mesi invernali, quando l’interesse tende a calare.

Perché, diciamolo chiaramente, la politica inizia ad ascoltare davvero solo quando a gridare con forza è la gente comune, come accade ogni estate.

In segno di rispetto e gratitudine verso chi da anni porta avanti questa battaglia con coerenza e passione, parteciperò alla manifestazione di sabato 26 luglio, organizzata dalle associazioni unite del Golfo, davanti alla spiaggia all’altezza del vecchio pontile della SIR.

Sarà una presenza convinta, per dire grazie e per ribadire che l’obiettivo è uno solo e condiviso: ottenere finalmente la Bandiera Blu per il nostro mare.Il nostro impegno non si fermerà di fronte alle stagioni né ai silenzi delle istituzioni. Saremo una voce vigile e costante, capace di sollecitare, proporre, denunciare e costruire.

Saremo pronti a contrastare ogni forma di scarico abusivo, a prescindere da chi ne sia responsabile e senza paura, e a promuovere una cultura della legalità, della trasparenza e del rispetto ambientale.

Perché il mare non ha colori politici: riflette la coscienza collettiva di un popolo.Golfo Blu non nasce per accusare, ma per agire. Per trasformare l’indignazione in progetto, la rabbia in partecipazione, l’amore per il territorio in impegno concreto.

Vi invito a farne parte. Perché difendere il mare è difendere la nostra identità, la nostra economia, il nostro futuro.