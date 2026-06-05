Nasce il circolo Europa Verde/AVS di Cosenza

Il portavoce regionale di Europa Verde/AVS annuncia la nascita della costola bruzia del partito: «Il capoluogo ha fatto per anni da palcoscenico alle battaglie ambientaliste della nostra regione»

«La città di Cosenza non ha mai smesso di fare da palcoscenico alle battaglie ambientaliste della nostra regione. Negli anni ha ospitato le voci più combattive dell’ecologismo calabrese, associazioni, comitati, singoli cittadini che hanno tenuto vivo un pensiero che altrove si spegneva.

Quella storia, quella testardaggine sono state l’anima dell’ambientalismo calabrese. L’assemblea costitutiva del nuovo circolo di Europa Verde/AVS ha riunito una platea ampia, non solo dalla città, ma dall’intero hinterland cosentino. Donne e uomini pronti a mettersi al lavoro, senza aspettare che qualcuno lo faccia per loro».

È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/AVS.

«Abbiamo già strutturato gruppi di lavoro tematici costruiti attorno alle competenze di chi ha scelto di esserci.

I tavoli in formazione spiega riguarderanno la transizione ecologica e il rischio idrogeologico, ed in Calabria non è mai un tema teorico, la mobilità sostenibile e il diritto alla connessione, la tutela del paesaggio e dell’agricoltura locale, il lavoro verde e di qualità, così come l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture, il rafforzamento dei servizi pubblici.

Siamo fermamente convinti che la conversione ecologica deve produrre occupazione anche qui, non solo nelle economie forti. Fare politica dal basso significa partire dalle persone e dalle loro competenze».

«Nel corso dell’incontro sottolinea il portavoce regionale di AVS abbiamo presentato Decidiamo! la piattaforma partecipativa lanciata a livello nazionale da AVS per costruire il programma politico a partire da chi i territori li vive.

È raggiungibile all’indirizzo web www.decidiamo.it ed è un antidoto alla politica calata dall’alto che troppo spesso ha trattato il Sud come un’appendice da amministrare anziché una comunità da ascoltare.

Nei prossimi mesi saremo nelle piazze, nei quartieri, negli spazi di comunità. Chiederemo alle persone cosa vogliono che cambi, e quelle risposte entreranno nella costruzione del programma».

«Al prossimo appuntamento ci saranno anche i GEV, i Giovani Ecologisti Verdi, la nostra giovanile conclude Giuseppe Campana che man mano stanno aderendo in tutta la Calabria.

L’emergenza climatica è la questione generazionale per eccellenza, e i giovani lo sanno meglio di chiunque altro. Siamo in cammino. Cosenza ci ha accolto come si accolgono le cose che hanno radici»