Nasce il Coordinamento cittadino di Libertà è Democrazia a Melissa: l’architetto Antonio Amodeo alla guida

Il Coordinamento provinciale di Crotone rivolge ad Amodeo e a tutto il gruppo melissese un caloroso augurio di buon lavoro, certi che il nuovo percorso possa rafforzare la presenza del partito e promuovere un modello di partecipazione politica fondato sulla condivisione, sulla responsabilità e sui valori della dottrina sociale.”
«La nascita del Coordinamento cittadino di Melissa dichiara Alberto Vallone, coordinatore regionale di Libertà è Democrazia è un segnale forte e positivo: sempre più cittadini avvertono il bisogno di dare il proprio contributo alla vita politica.
Sulla stessa linea l’intervento di Giancarlo Affatato, coordinatore nazionale: «La politica, per essere credibile, deve tornare ad essere uno strumento di servizio e non di privilegio.
“Con l’avvio del Coordinamento cittadino di Melissa, Libertà è Democrazia conferma il proprio radicamento nella provincia di Crotone e rilancia con forza il suo impegno a costruire una politica nuova, partecipata e fondata sui valori autentici della solidarietà, della libertà e della democrazia.”
Coordinatore Provinciale Crotone
Libertà è Democrazia