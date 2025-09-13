Nasce il Coordinamento cittadino di Libertà è Democrazia a Melissa: l’architetto Antonio Amodeo alla guida

Il partito Libertà è Democrazia si arricchisce di una nuova realtà territoriale: a Melissa prende ufficialmente avvio il Coordinamento cittadino, che sarà guidato dall’architetto Antonio Amodeo.

Una scelta che testimonia la crescente attenzione verso il territorio crotonese e la volontà di valorizzare l’impegno delle persone per bene che intendono mettersi al servizio della comunità.

Il Coordinamento provinciale di Crotone rivolge ad Amodeo e a tutto il gruppo melissese un caloroso augurio di buon lavoro, certi che il nuovo percorso possa rafforzare la presenza del partito e promuovere un modello di partecipazione politica fondato sulla condivisione, sulla responsabilità e sui valori della dottrina sociale.”

«La nascita del Coordinamento cittadino di Melissa dichiara Alberto Vallone, coordinatore regionale di Libertà è Democrazia è un segnale forte e positivo: sempre più cittadini avvertono il bisogno di dare il proprio contributo alla vita politica.