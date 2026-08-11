Nasce il Coordinamento Giovani della UIL Calabria, a guidarlo Giuseppe Furciniti

È nato ufficialmente il Coordinamento Giovani della UIL Calabria, il nuovo organismo dell’organizzazione dedicato alle giovani lavoratrici e ai giovani lavoratori calabresi.

Alla guida del Coordinamento è stato chiamato Giuseppe Furciniti, recentemente indicato quale componente della segreteria generale della UIL Calabria.

Il Coordinamento nasce per dare ai giovani calabresi uno spazio di rappresentanza reale all’interno del sindacato: dalla lotta alla precarietà e al lavoro sottopagato al contrasto della fuga di competenze che ogni anno svuota la Calabria dei suoi giovani migliori, dall’orientamento al lavoro per chi si affaccia per la prima volta al mercato occupazionale fino alla formazione continua e all’accesso alle opportunità europee e regionali.

L’obiettivo è costruire un canale diretto tra la UIL e le nuove generazioni, capace di intercettarne bisogni ed energie e di tradurli in iniziative concrete, non soltanto in documenti e rivendicazioni.

«Il mondo del lavoro è in continua e rapida evoluzione. Le forme contrattuali e le modalità di lavoro sono sempre più complesse, quasi atipiche. E nella stragrande maggioranza dei casi, a viverle sono i giovani che da poco sono entrati nel mondo del lavoro.

Queste sono le sfide di rappresentatività che un sindacato moderno e al passo con le esigenze dei lavoratori deve conoscere e sapere affrontare con idee chiare, proposte concrete e un approccio competente.

Per questo, anche in Calabria come in altre regioni italiane, abbiamo inteso dare forma e sostanza al nuovo Coordinamento Giovani della UIL.

Sarà un contenitore di ascolto, idee, approfondimento e confronto, perché la rappresentatività si costruisce solo con la consapevolezza della condizione dei lavoratori», spiega Furciniti.

L’incontro inaugurale ha visto la partecipazione anche di Mariaelena Senese, segretaria generale UIL Calabria, che ha fortemente voluto avviare il percorso sindacale dedicato alla rappresentanza giovanile:

«La Calabria continua a perdere giovani, continua a segnare il passo sulla stabilità dei contratti, continua a non essere attrattiva sia sotto il profilo lavorativo, sia sotto quello della qualità della vita: trasporti, sanità, attrattori culturali e naturalistici non rispondono alle esigenze della popolazione e non rappresentano opportunità per i giovani calabresi di far valere le proprio competenze nella loro regione.

Questo paradigma ha avviato una spirale preoccupante: il Coordinamento Giovani UIL Calabria nasce proprio per comprendere da vicino le dinamiche e le criticità del mercato del lavoro calabrese destinato ai giovani e quelle del sistema-Calabria visto dagli occhi degli under 35.

Non si possono costruire politiche per il futuro senza coinvolgere nella loro definizione chi quel futuro dovrà viverlo», ha detto Senese.

Ma il Coordinamento Giovani della UIL Calabria non sarà solo un importante osservatorio sul mondo del lavoro in cui si trovano a operare gli under 35 in Calabria, bensì vuole proporsi anche come costruttore di politiche di sensibilizzazione sociale su temi di stringente attualità, dallo spopolamento delle aree interne calabresi, alla sicurezza sul lavoro, fino ad arrivare a questioni globali e generazionali declinate secondo un punto di vista locale.

Così, la prima iniziativa promossa dal Coordinamento è «Scarti di Genio», un progetto che vuole dimostrare con i fatti che i giovani calabresi non aspettano il cambiamento: lo costruiscono.

L’idea è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: raccogliere plastica e alluminio in tutte le sedi UIL della Calabria e trasformarli, con l’aiuto di artisti del territorio, in vere e proprie opere d’arte, protagoniste di una giornata conclusiva di creatività, confronto e musica in programma a settembre a Catanzaro.

Partecipare è semplicissimo e non richiede nulla di più di un gesto quotidiano: basta portare plastica e alluminio, puliti e possibilmente divisi per tipologia, nella sede UIL più vicina, in ognuna delle cinque province calabresi.

Ogni lattina, ogni tappo, ogni imballaggio raccolto entrerà a far parte di un percorso che unisce sostenibilità, arte e comunità, fino alla giornata conclusiva di settembre a Catanzaro, tra talk, workshop di creazione e musica dal vivo.

«C’è una grande sensibilità da parte degli under 35 al tema ambientale. È sintomo di interesse, di attenzione, di cura verso il mondo che circonda ognuno di noi. Per questo motivo abbiamo scelto di partire proprio da qui, dall’attenzione verso l’ambiente, e per farlo abbiamo pensato a un approccio tanto pratico, quanto ispirazionale.

Ci sembrava il modo migliore per lanciare l’attività del Coordinamento sul territorio, dimostrando praticamente che un sindacato può e deve essere presenza qualificata nella quotidianità», aggiunge Furciniti.

Tutte le informazioni sull’iniziativa e sui punti di raccolta, nonché le indicazioni per partecipare ai workshop previsti sono disponibili sulla pagina dedicata: www.uilcalabria.it/scartidigenio.