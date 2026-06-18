Nasce il premio Anas “Cultura della mobilità”, riconoscimento inaugurale a Rai Isoradio

ROMA – Promuovere una guida sempre più sicura, responsabile e consapevole attraverso l’informazione e il servizio pubblico. Con questo obiettivo Anas, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha istituito il nuovo Premio “Cultura della Mobilità”, presentato nell’ambito della 19ª edizione del Premio Moige “Un anno di zapping e di streaming”.

Il riconoscimento nasce per valorizzare programmi, iniziative e realtà impegnate nella diffusione dei valori della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Per la sua prima edizione il premio è stato assegnato a “Onda Verde”, storico programma di infomobilità di Rai Isoradio, considerato un punto di riferimento per milioni di cittadini grazie agli aggiornamenti costanti e affidabili sulle condizioni del traffico, della viabilità e della rete stradale e autostradale.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha evidenziato come la sicurezza stradale non dipenda esclusivamente dalla qualità delle infrastrutture, ma anche dall’informazione, dall’educazione e dalla consapevolezza di chi si mette alla guida. Gemme ha inoltre definito “Onda Verde” un esempio virtuoso di servizio pubblico, capace di accompagnare quotidianamente gli utenti della strada con informazioni puntuali e attendibili.

La consegna del premio è avvenuta presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, dove il riconoscimento è stato conferito alla direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro. Il nuovo Premio Anas “Cultura della Mobilità”, inserito tra gli otto Premi Speciali dell’edizione 2026 del Moige, sarà riproposto anche negli anni futuri con l’obiettivo di sostenere e promuovere tutte quelle realtà che contribuiscono alla diffusione della cultura della sicurezza stradale attraverso l’informazione, la cultura, l’educazione e il servizio pubblico.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso portato avanti dal Moige, il cui Osservatorio Media analizza ogni anno oltre 300 programmi televisivi e digitali, premiando i contenuti che si distinguono per il loro valore educativo e sociale.