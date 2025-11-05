Cosenza

Nasce in Calabria il primo Convegno degli RTD & ICT, organizzato dal Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA

È in Calabria che si svolge il primo evento in Italia dedicato agli RTD, ai professionisti ICT e agli Amministratori della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno.

Un’iniziativa organizzata dal Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, che segna l’avvio di un percorso di collaborazione e condivisione volto a costruire l’ecosistema digitale nazionale, in coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Il 27 novembre 2025, presso il Comune di Lattarico (CS), il convegno riunirà esperti, responsabili e operatori del settore per affrontare i temi chiave della trasformazione digitale della PA, tra cui:

  • Cybersecurity e protezione dei dati,
  • Certificazioni AICA per il riconoscimento delle competenze ICT,
  • Intelligenza Artificiale e innovazione dei processi,
  • Sostenibilità finanziaria della transizione digitale, con l’invito a prevedere nel DUP o nel PEG un capitolo specifico: “Transizione Digitale – Attuazione Piano Triennale ICT”.

L’evento si svolge con il contributo di Giuseppe Stumpo, RTD del Comune di Corigliano-Rossano e Coordinatore Area Sud del Polo Digitale PA, a conferma della volontà di rafforzare la rete tra le strutture territoriali e quella nazionale per la costruzione di un ecosistema digitale coeso e innovativo.

L’obiettivo è valorizzare la rete degli RTD (Responsabili per la Transizione Digitale) e dei professionisti ICT come protagonisti della modernizzazione della Pubblica Amministrazione, creando un punto di incontro tra enti locali, regioni e strutture nazionali.

“Con questo primo convegno vogliamo dare un segnale chiaro: la Calabria si pone come punto di riferimento per l’innovazione digitale della Pubblica Amministrazione, costruendo una rete di competenze e visioni condivise al servizio del Paese”, dichiara Francesco Cannataro, Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA.

 

