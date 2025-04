Nasce la Junic Football Agency: tra i protagonisti anche il calabrese Mauro Limongi

di Nicoletta Toselli

Una nuova realtà si affaccia nel panorama del calcio italiano: si chiama Junic Football Agency ed è un progetto ambizioso ideato da Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere della Nazionale Stefano Tacconi. L’obiettivo è chiaro: scoprire e valorizzare giovani talenti, offrendo loro strumenti concreti per costruire un percorso sportivo serio e professionale.

Accanto a Tacconi, figura anche Mattia Schillaci, figlio del compianto Totò, simbolo indimenticabile delle notti magiche di Italia ’90. Ma tra i nomi di spicco del team c’è anche Mauro Limongi, 38 anni, calabrese di Santa Maria del Cedro, conosciuto nella Riviera dei Cedri per il suo impegno politico e sociale.

Proprio Limongi rappresenta l’anima meridionale di questa nuova agenzia, che intende operare su tutto il territorio nazionale, ma con un’attenzione particolare al Sud, dove spesso emergere nel mondo dello sport è ancora più difficile. «La nostra è una terra piena di giovani che vogliono costruirsi un futuro facendo leva sulle proprie capacità» – ha dichiarato Limongi – «Con la Junic cercheremo di offrire loro mezzi, competenze e opportunità concrete. Il riscatto sociale passa anche dallo sport, e noi vogliamo essere parte attiva di questo processo».

L’agenzia curerà attività di scouting, procura e tutela legale – quest’ultima affidata allo studio Ferrara – con un approccio centrato sui valori, sulla trasparenza e sul rispetto del percorso umano e sportivo di ogni giovane atleta.

Con questa iniziativa, Limongi conferma il proprio impegno a favore del territorio, portando nel mondo del calcio la sua esperienza e la sua visione sociale. Un’occasione importante per il Sud, che attraverso lo sport può ritrovare fiducia, opportunità e dignità.

[