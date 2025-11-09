Nasce la maschera ufficiale di Scalea: “Fraghila Gioia”

di Nicoletta Toselli

Sarà “Fraghila Gioia” la prima maschera ufficiale di Scalea. Un nome che sembra uscito da un racconto popolare, ma che in realtà nasce dalla memoria viva del paese: una figura realmente esistita, bizzarra e pittoresca, che torna oggi a rappresentare l’identità e il carattere della comunità scaleota.

L’idea prende forma all’interno della compagnia teatrale Carnem Levare, da anni impegnata nella valorizzazione del dialetto e delle tradizioni locali. Dalla scena al territorio, il passo è stato breve: creare una maschera capace di raccontare Scalea con ironia, appartenenza e spirito di comunità.

Come si legge nel comunicato diffuso dal Comune di Scalea, il progetto ha trovato sin da subito il sostegno dell’amministrazione comunale. Tra i primi a crederci, il consigliere con delega allo spettacolo Gerardo De Chiara, che ha accompagnato la proposta fino alla sua piena realizzazione.

“È un progetto che parla di noi — spiega De Chiara — e che mette al centro i bambini, la creatività e le nostre radici. Fraghila Gioia sarà un simbolo di identità, ma anche un’occasione per far conoscere ai più piccoli la storia e il carattere della nostra comunità.”

L’iniziativa ha anche una forte valenza didattica e culturale: grazie alla collaborazione dell’assessore alla cultura Annalisa Alfano e dell’assessore alla pubblica istruzione Emilia Licursi, gli alunni della scuola primaria saranno chiamati a realizzare elaborati grafici e creativi ispirati al personaggio di Fraghila Gioia. Tra tutti i lavori, sarà scelto quello che meglio saprà rappresentarne lo spirito, diventando il volto ufficiale della maschera di Scalea.

Il progetto culminerà con una cerimonia pubblica in cui la nuova maschera sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza, alla stampa e al mondo della scuola.

Con Fraghila Gioia, Scalea entra così nel panorama delle città italiane che vantano una propria maschera tradizionale: un legame tra passato e futuro, tra cultura popolare e partecipazione, destinato a lasciare un segno nella memoria collettiva.