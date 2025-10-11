Nasce la nuova sezione della Lega Nazionale Italiana Praia a Mare – Tortora

Praia a Mare (CS), 11 ottobre 2025 – La delegazione L.N.I di Praia a Mare – Tortora si trasforma in Sezione.

Un traguardo raggiunto grazie al presidente uscente, Guglielmo Vitelli e all’entusiasmo dei nuovi membri associato che hanno nominato quale nuovo “nocchiero” della sezione, Biagio Praino.

Uomo di grande esperienza nel settore balneare, innamorato del mare e di tutte le attività ad esso connesse, Praino è stato eletto con entusiasmo e fiducia all’unanimità. Un grande atto di fiducia a cui il nuovo presidente risponderà con il dinamismo e la tenacia che lo contraddistingue facendo si che l’onore di avere una vera e propria sezione Lega navale nell’ Alto Tirreno Cosentino, permetta a nuove opportunità di crescita e sviluppo. Questo quanto affermano i tanti soci della costituenda realtà.

“Sono lieto ed onorato di presentarmi a voi tutti come nuovo presidente della sezione certo di continuare la collaborazione così come fatto fin ora con l’obiettivo di fare squadra e promuovere le linee guida dettate dalla compagine nazionale per rendere il nostro territorio protagonista di una nuova crescita. Promuovere e valorizzare la cultura del mare, l’educazione nautica e la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero nel nostro territorio, questi i passi necessari per fare della Lega navale sez Praia/Tortora uno strumento di coesione sociale e di sviluppo.”

La Lega Navale è un ente pubblico non economico a carattere associativo che opera a oltre 120 anni sotto l’alto patronato della presidenza della Repubblica, riconosciuto anche dai Ministeri della Difesa, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti.

La nuova Sezione intende diventare un punto di riferimento per la cittadinanza, le scuole, le istituzioni e le realtà associative locali, attraverso una serie di iniziative e attività, tra cui:

promozione della cultura marittima e della navigazione, con corsi teorici e pratici di vela, canottaggio e sicurezza in mare, rivolti a giovani, adulti e persone con disabilità;

progetti didattici con le scuole, finalizzati alla conoscenza dell’ambiente marino, delle professioni del mare e delle tradizioni locali legate alla marineria;

eventi sportivi e ricreativi aperti alla cittadinanza, per favorire la socialità, l’inclusione e il rispetto dell’ambiente;

collaborazioni con enti pubblici e privati per la valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico della costa e per lo sviluppo sostenibile del territorio.

“Siamo convinti che la nostra presenza possa rappresentare un’opportunità per Praia e Tortora e per tutta l’area circostante, contribuendo attivamente alla crescita culturale, turistica ed educativa del territorio, in armonia con i valori che da sempre contraddistinguono la Lega Navale Italiana: amore per il mare, solidarietà, cittadinanza attiva e tutela ambientale” – dichiarano i membri del direttivo.

Mercoledì 15 ottobre alle ore 18,00 si procederà alla presentazione della nuova squadra con un piccolo “salotto” conviviale, in sede, presso il Palazzo delle Esposizioni a Praia a Mare.