Nasce l’Orchestra di Fiati della Riviera dei Cedri: musica, territorio e identità

di Nicoletta Toselli

Un nuovo progetto musicale prende forma sulla costa tirrenica cosentina: si tratta dell’Orchestra di Fiati della Riviera dei Cedri, promossa dall’associazione Melodie del Borgo Aieta APS, realtà già attiva nella valorizzazione culturale del territorio attraverso la musica.

L’orchestra nasce con l’obiettivo di coniugare produzione artistica originale e diffusione della cultura musicale, ponendosi come punto di riferimento per concerti, manifestazioni pubbliche, cerimonie civili e religiose ed eventi culturali. Un’iniziativa che mira a rafforzare il legame tra musica e comunità, valorizzando luoghi, tradizioni e competenze locali.

La direzione artistica e concertazione è affidata al maestro Rosario Durante, mentre il ruolo di vice maestro e coordinatore artistico è ricoperto dal maestro Massimo Laprovitera. Alla guida dell’associazione, in qualità di presidente, Francesco Marsiglia. Il progetto si caratterizza anche per la produzione di musiche originali per orchestra di fiati, elemento che sottolinea la volontà di investire nella creatività contemporanea e nella costruzione di un repertorio identitario.

L’Orchestra di Fiati della Riviera dei Cedri si inserisce in un contesto di ampio sostegno istituzionale, con il patrocinio di enti locali e organismi regionali, confermando l’attenzione crescente verso iniziative culturali capaci di fare rete e promuovere il territorio attraverso linguaggi universali come quello musicale.

Nei prossimi mesi sono previste esibizioni in diversi comuni della Riviera dei Cedri, con l’intento di portare la musica nei luoghi simbolo del territorio e di renderla occasione di incontro, partecipazione e crescita culturale.